Madagascar: Partenariat Madagascar-Norvège - Plus de 400 salles de classe construites dans le Sud en cinq ans

Des infrastructures scolaires ont été inaugurées à l'EPP Ankananavy, dans le district de Bekily, dans le cadre de la mise en œuvre du programme " éducation pour tous " avec l'appui financier du Royaume de Norvège.

Pour le cycle primaire, il s'agit de cinq bâtiments de six salles de classe, un bureau du directeur et une bibliothèque. Le préscolaire a été par contre doté d'un bâtiment contenant une salle de classe et d'un bâtiment pour le logement du directeur.

Depuis l'année 2015, ce programme conjoint vise à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans les régions Atsimo Andrefana, Androy et Anosy. 400 salles de classe et 450 infrastructures sanitaires ont été construites, réhabilitées et équipées. Cette initiative a permis à plus de 100 000 enfants d'avoir accès à une éducation inclusive et de qualité. Plus de 30 000 enseignants du primaire et du préscolaire ont également pu renforcer leurs compétences pédagogiques.

Soutien. Les représentants du Royaume de Norvège et des partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur engagement pour accompagner le ministère de l'Education nationale dans la mise en œuvre des programmes d'éducation préscolaire et primaire dans le cadre du développement éducatif à Madagascar. La coopération norvégienne avec Madagascar se poursuivra après le programme conjoint qui prend fin en juin 2022 afin de continuer à relever les défis importants en matière d'éducation.