Madagascar: Université de Duke - Doctorat honorifique pour le président du Groupe de la BAD

L'université Duke a décerné des doctorats honorifiques à quatre lauréats lors de ses cérémonies de remise des diplômes 2022, qui se sont déroulées ce jour à Durham, en Caroline du Nord.

Parmi les lauréats figure Akinwumi Adesina, président du Groupe de la BAD (Banque africaine de développement) et ancien lauréat du prix mondial de l'alimentation ; Sylvia Acevedo, scientifique spécialiste des fusées, femme d'affaires et ancienne dirigeante d'une organisation à but non lucratif, qui siège actuellement au conseil d'administration de Qualcomm, un des leaders mondiaux des semi-conducteurs et de la technologie sans fil ; Patrick Brown, fondateur et " directeur visionnaire " d'Impossible Foods, l'un des plus grands producteurs de viande et de produits laitiers d'origine végétale ; et Tom Catena, directeur médical et seul chirurgien de l'hôpital Mother of Mercy, dans les monts Nouba, au centre du Soudan.

Le président Adesina a reçu un doctorat honorifique en lettres en reconnaissance de ses réalisations dans le domaine de l'agriculture en Afrique et des priorités de développement innovantes qu'il a conçues pour le continent, les " High 5 ", lancées peu après son élection au poste de président de la principale institution de financement du développement du continent.