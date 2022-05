Madagascar: Autonomie des universités - Au cœur d'une réunion entre le SECES et le MESUPRES

Le feuilleton de l'autonomie des universités n'est pas près de se terminer.

Après les récents échanges houleux entre le Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur (SECES) et la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) sur la proposition de loi sur l'autonomie des universités et des centres nationaux de recherche, le dossier continue d'être au cœur de l'attention dans le milieu universitaire. Hier encore, le SECES a été reçu par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Objet de la rencontre : la fameuse proposition de loi. Le moment pour les deux parties de mettre en avant le fait que la loi fondamentale fait mention en son article 95 I-14° de l'autonomie des universités, laquelle comprend plusieurs volets. Si l'autonomie pédagogique et scientifique, ainsi que la franchise universitaire ne semblent poser aucun problème, le volet autonomie financière est un sujet plus épineux. Les participants à la réunion d'hier ont convenu de la pertinence de la mise en place de l'agence comptable et de la possibilité pour les universités d'ouvrir un compte bancaire pour les ressources propres, allant dans le sens de l'autonomie financière.

Les discussions et les échanges se poursuivent au niveau du SECES, du MESUPRES, de la HCC et du ministère de l'Economie et des Finances, concernant cette proposition de loi sur l'autonomie des universités, avec arrêts sur image au niveau des points relevés par la HCC, présentés par celle-ci comme incompatibles avec la loi fondamentale. Ce, avant une prochaine lecture au niveau du parlement. En attendant, le SECES n'a pas encore suspendu son mouvement " Universités mortes ". Les cours restent suspendus au niveau des universités à Antananarivo et dans plusieurs villes provinciales.