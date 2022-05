Madagascar: Lu pour vous... - " Madagascar 2002-2022 une transition démocratique ignorée " de Maurice Robert

Livre de 132 pages, " Madagascar 2002-2022 une transition démocratique ignorée " de Maurice Robert, a été édité aux éditions L'Harmattan en avril.

" À chaque fois qu'un dictateur se maintient au pouvoir face à une aspiration démocratique, les intellectuels et les journalistes posent la question du choix entre droit d'ingérence et indifférence, d'autant plus aigu lorsque le refus du résultat des urnes débouche sur une crise humanitaire. À cet égard, l'exemple de la transition démocratique malgache, de ses difficultés, des actions et réactions qu'elle a suscitées, peut parler de façon très concrète à tous les intellectuels et autres citoyens impliqués dans ce débat partout dans le monde.

En 2002, Ratsiraka a été chassé du pouvoir par une révolution pacifique et remplacé par M. Ravalomanana. Du fait de l'intérêt superficiel des médias français, cette transition démocratique a été regardée au prisme déformant de l'influence des réseaux de la Françafrique. Un " Collectif pour Madagascar " s'est créé à la Réunion qui, durant cinq mois, a organisé chaque samedi une manifestation à Saint-Denis et d'autres actions fortes et originales, y compris à Tananarive, afin d'obtenir la reconnaissance internationale. L'auteur en a été l'un des porte-parole. C'est ce combat et ses suites qui sont ici racontés à l'approche des élections de 2023, afin d'apporter un témoignage direct, certes subjectif, mais factuel sur des aspects restés ignorés des historiens ".