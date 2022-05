Madagascar: Baleines en fête - Première édition de l'événement touristique de juillet à août 2022

Le secteur du tourisme est en pleine relance. À Sainte-Marie, les opérateurs concoctent des événements festifs, à l'approche de la saison des baleines. Une plateforme en ligne baptisée " Cétasavoir " est également en place, pour l'observation responsable des cétacés.

Des animations pour petits et grands, des ateliers de découvertes, des expositions autour du cétacé, des projections de films documentaires avec Cétamada, des observations populaires de baleines, etc. telles seront les manifestations au programme de la première édition de " Baleines en fête 2022 ". Durant les mois de juillet et août, des festivités sont prévues par l'OTSM (Organisation régionale du Tourisme de Sainte-Marie) et ses partenaires, durant lesquelles, les visiteurs pourront découvrir les baleines à bosses, vedettes de l'île.

Innovation. Certes, cette initiative marque la relance du secteur du tourisme, en souffrance depuis la crise de la Covid-19. Dans cette même optique, Cétamada a également lancé la plateforme Cétasavoir. " La venue des baleines à bosse contribue à une hausse de la fréquentation touristique sur l'île Sainte-Marie. Comme à son habitude, Cétamada maintient sa volonté de sensibiliser les opérateurs touristiques et les guides pratiquant l'observation de la mégafaune marine ainsi que les passionnés du monde marin. C'est la raison qui l'a poussé à développer cette plateforme ", ont indiqué les représentants de l'organisation.

D'après les explications, Cétasavoir a été lancé dans le cadre du projet " Plateforme de formation en ligne des guides spécialisés pour une observation responsable de la mégafaune marine à Madagascar ", lors d'une cérémonie, qui s'est tenue les 20 et 21 avril derniers à l'hôtel Libertalia, avec la participation d'une quinzaine d'acteurs et d'opérateurs touristiques. Le premier jour de ces rencontres, une convention a été signée, entre Cétamada et l'OTSM. L'apport de l'office est d'ordre matériel pour la facilitation d'accès à l'outil en ligne (ordinateurs ou connexion internet ou manuel) ainsi que la communication (sensibilisation et information sur l'existence de cette plateforme).

" Cétasavoir est une plateforme gratuite de formation en ligne, destinée à l'observation responsable de la mégafaune marine. Cétamada dispose de différents types de supports de formations personnalisés et adaptés à différents niveaux d'études. Cette plateforme qui a pour avantage un accès instantané, apporte une dimension nouvelle à la vulgarisation 'encadrée' du Whale Watching ", ont avancé les responsables auprès de Cétamada. Bref, les organisations d'opérateurs touristiques à Sainte-Marie œuvrent pour que la baleine demeure le plus grand animal de la planète.