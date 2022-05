Madagascar: Festival Somaroho - Wawa à Dubaï le 21 mai

Dubaï, Europe et Chine seront les principales destinations de Joël Issoubaly Andriamahazo alias Wawa, qui véhicule le salegy tropical chaud du Nord de la Grande île et considéré comme " Maître " de la variété " speed " de cette musique traditionnelle des tribus Tsimihety et Sakalava. Fort du succès du festival Somaroho à Nosy Be, cet artiste malgache à la fois initiateur et producteur de cet événement culturel phare de la ville touristique pilote de la Grande île entend encore aller plus loin. Comme la musique est sans frontière, son festival ne se limitera plus sur Nosy Be et sur le territoire malgache selon ses explications.

Certes, le style de spectacles durant 4 jours d'affilée, comme à l'accoutumée durant le festival Soamaroho sera difficile à mettre en place dans les pays étrangers pour un artiste-producteur malgache. " Mais l'idée générale de se baigner dans un rituel de musique dansante et enivrante de mon style sera toujours au rendez-vous ", rassure-t-il. Un long spectacle de plus d'une dizaine d'heures, du début de la soirée jusqu'à la journée du lendemain, est au programme très bientôt à Dubaï où Wawa tentera pour la première fois de monter sur scène. Il est prévu s'y produire le 21 mai prochain. D'autres shows figurent également dans son programme de tournées internationales. Ce sera pour lui l'occasion de partager ses créations et son talent avec la diaspora malgache de ces pays ainsi que des moments privilégiés de partage avec d'autres artistes de renommée internationale.

Cette tournée sera également pour lui et les membres de son équipe l'occasion de préparer la prochaine édition de Somaroho. Ainsi, ce qu'ils gagneront à travers ces tournées à l'étranger en termes financier et artistique seront ajoutés à l'organisation du festival pour maintenir le statut de ce festival de Nosy Be. De 40 000 spectateurs à ses débuts, le festival vise désormais plus de 100 000 spectateurs pour le prochain rendez-vous de Nosy Be au mois d'août. En attendant ce grand rendez-vous, on sait déjà qu'il sera à La Réunion le 14 mai, à Bordeaux le 28 mai et à Paris le 25 juin pour ne citer que ces dates-là.