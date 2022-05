Congo-Kinshasa: Le Kasaï-Oriental, première province en termes de mobilisation de masse contre la Covid-19

Le Kasaï-Oriental est la première province de la RDC où la campagne de masses contre la COVID-19 a réussi avec succès, avec un taux de participation de 111%, soit 285 000 personnes vaccinées.

Cette annonce a été faite à la clôture des travaux de l'atelier d'évaluation de la campagne de vaccination contre la COVID-19 organisées à Mbuji-Mayi, du 5 au 8 mai 2022 par une délégation du ministère de la Santé publique.

Parmi les facteurs qui ont contribué au succès de cette campagne de masse au Kasaï-Oriental figure l'organisation d'une grande caravane motorisée dans les rues de Mbuji-Mayi. A cela, Célestin Kadima Lufuluabo, ministre provincial de la santé, ajoute le fait que les autorités provinciales ont servi d'exemple :

" Beaucoup d'autorités se sont fait vacciner le même jour et devant tout le monde. Et cela a convaincu ceux qui hésitaient encore. Voire d'autres influenceurs, ls pasteurs, les prêtres... il y eu beaucoup de personnes ayant des responsabilités çà et là qui ont pris le vaccin au vu de tout le monde. "

Célestin Kadima insiste sur l'impact de la sensibilisation : " Et un message circulait et qui disait : si vous avez votre carte de vaccination, vous allez cesser de payer le test voyageur. Comme c'est une population qui voyage a travers le monde, dans le commerce et les affaires, C'est occasion pour eux de venir trouver sa carte. Le Kasaï-Oriental a fait pratiquement 111% "