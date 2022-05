Madagascar: Antsohihy - Un homme ivre tue sa femme

Un meurtre odieux a été constaté au cours de la nuit de samedi à dimanche, à Anahidrano, du district d'Antsohihy.

Un père de famille, sous l'influence de l'alcool a pu tuer sauvagement sa propre femme. Ils étaient en chemin de retour vers leur maison quand le pire s'est passé.

Ils venaient de couper le riz. Leur fille, âgée de 13 ans, les accompagnait. Pour une raison insensée, ils se sont disputés.

Hors de lui, le mari s'en est pris physiquement à sa femme sous les regards terrorisés de leur fille. Il lui a asséné de plusieurs coups de pieds et de poings. Il l'a envoyée à terre et continuait à la battre.

Assommée, la femme a fini par rendre son dernier souffle. Mais son mari ne s'est pas arrêté là. Il l'a agrippée par ses cheveux et entraînée jusqu'à leur domicile.

L'enfant ne pouvait que crier à l'aide, espérant que des riverains entendaient sa petite voix.

Des riverains se sont réveillés et ont alerté les autorités dont la gendarmerie nationale pour qu'ils interviennent.

Le commandant de brigade d'Anahidrano, le gendarme principal hors classe (GPHC) Daniel Beminaro et son équipe se sont déplacés vers les lieux. Ils ont découvert le corps sans vie de la femme couvert de poussière et ensanglanté. Ils ont remis la dépouille à la famille et ont arrêté l'assassin.