Madagascar: Football - Eric Rabesandratana ressurgit

Eric Rabesandratana n'oublie pas le football malgache. Il compte s'investir un peu plus, et annonce son projet d'" Association Foot Solidaire ".

L'Association "Foot solidaire" a donné une conférence de presse à l'Hotel Grand Urbain sis à Ambatonakanga hier. Avec un projet bien ficelé pour le développement du football des jeunes, l'association est venue avec l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale malgache Eric Rabesandratana. "C'est un projet humain et c'est un moyen de structurer le football. Comme je suis Malgache, je veux m'investir encore un peu plus en donnant la chance à tous les jeunes Malgaches. C'est un moyen de développement de l'enfant et le football et c'est un projet qui me tient à cœur", a-t-il souligné.

Pour Jérôme Trepy, le Secrétaire Général à Mada-gascar de Foot Solidaire, "l'Association organisera un tournoi de détection des jeunes joueurs les 14 et 15 mai sur le terrain d'Andohalo. L'objectif est de trouver des jeunes U17 pour participer au grand rassemblement appelé YOPPA CUP qui aura lieu au Cap Vert au mois d'août". Et Jérôme Trepy de continuer: " Douze équipes sont invitées à participer à ce tournoi de deux jours. L'objectif est de trouver vingt joueurs capables de porter et de défendre la couleur de l'Association Solidaire de Madagascar au rendez-vous Capverdien ".

Chaque année, Foot solidaire organise divers événements visant à promouvoir la protection des jeunes joueurs, dont les principaux sont la semaine d'action foot solidaire qui peut prendre différentes formes selon le pays (tournoi foot, expositions culturelles, conférence-débat ... ). Le YOPPA CUP est un tournoi qui démarre par pays pour désigner l'équipe ou des joueurs qui représenteront le pays à la phase finale internationale et les "Foot solidaire awards" qui récompensent les meilleurs acteurs de la protection des jeunes joueurs parmi les pays membres.

Volet social et éducation

L'Association Foot Solidaire ratisse large. Elle travaille avec les acteurs du football selon des principes de réalité pour améliorer la protection des jeunes joueurs, sécuriser leurs parcours et surtout créer un élan de solidarité afin de stabiliser les jeunes joueurs du pays. Pour le Secrétaire Général Adjoint de Foot solidaire, Léonni Rakotovao, " l'Association Foot solidaire a misé sur l'accompagnement social des jeunes pour joueur au football. Foot solidaire vise à éduquer les jeunes et prioriser le volet social pour les jeunes qui n'ont pas des moyens à s'investir dans le football pour qu'il n'y a pas de discrimination".

En 2020, l'Association Foot solidaire est devenue une Fédération internationale pour promouvoir le concept de protection équitable et durable des jeunes joueurs auprès des acteurs de la formation en football. Espérons que cette initiative fédérera tous les acteurs de football pour le développent à court et long terme du sport roi à Madagascar.