Sénégal: Biennale de Dakar - La galerie itinérante Guelen propose une série de peintures dédiées aux soldats noirs

Dans le cadre de la 14ème édition de la Biennale de Dakar, la nouvelle galerie itinérante Guelen, basée à Chicago et Dakar, propose une série de peintures dédiées aux soldats noirs d'Afrique et d'Amérique, et particulièrement les tirailleurs sénégalais.

Selon un communiqué de presse, l'artiste Modou Dieng Yacine va y exposer ses œuvres. Né en 1970 à Saint-Louis du Sénégal, l'artiste pluridisciplinaire vivant et travaillant à Chicago, revient dans son pays natal après une riche carrière artistique de 22 ans aux États-Unis.

" Plus qu'un exemple pour l'artiste, ce dernier s'imprègne à travers cette série d'œuvres " mixed media ", de l'identité de ces jeunes héros noirs. En leur donnant un tour de peinture, puis de pinceau, dans son style abstrait issu d'une évidente influence américaine, Modou Dieng Yacine ouvre le dialogue entre l'Afrique et l'occident, les cultures et les valeurs qui nous unissent, en tant que sénégalais, mais avant tout en tant qu'africain ", lit-on dans le document. Grâce à cette série, explique-t-on, l'artiste prône un dialogue intergénérationnel et démocratique, mais surtout un dialogue de paix. Il s'agit pour lui d'un hymne à l'Afrique, fière de ses ancêtres, de ses valeurs ancestrales faisant écho aux louanges de ce long chemin parcouru.

Durant sa riche carrière artistique, Modou Dieng Yacine a également été professeur, puis directeur du département des arts et peintures pendant 10 ans, au sein de la Pacific Northwestern College of Art, à Portland dans l'Orégon. Il est le co-fondateur de l'espace " Worksound " à Portland, un espace de collaboration entre artistes de la côte ouest américaine et artistes internationaux. Il a ainsi collaboré avec le Sénégalais Cheikh Ndiaye, et le Japonais Taro Musushio. Modou Dieng Yacine expose ses œuvres dans des Galeries d'art basées à Paris, en Amérique du Nord (Chicago, New York, Los Angeles), et en Amérique Latine (Colombie, Mexique). Par ailleurs, ses œuvres sont présentes au sein des collections du Studio Museum à New York, au Smithsonian National Museum of African Art à Washington DC, et au sein de la Kranzberg Arts Foundation à St Louis dans le Missouri

Modou Dieng Yacine est diplômé de l'Ecole des beaux-arts de Dakar au Sénégal, et d'un Master des Beaux-Arts (MFA) de la prestigieuse San Francisco Art Institute. Il fait partie de la sélection officielle de la 14ème édition de la Biennale de Dakar 2022.

Guelen est une galerie d'art itinérante fondée en 2022 par la Sénégalaise Adama Ka, consultante et experte financière. Principalement basée à Chicago, elle a pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre des œuvres contemporaines à travers des expositions d'artistes du monde.

La Galerie a pour mission de collaborer sur des projets d'exposition spécifiques, avec des artistes qui créent des œuvres explorant les questions de genre, de race, d'environnement et d'inégalités sociales.