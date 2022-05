Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - La liste des Ecureuils du Bénin connue le 17 mai (médias)

Moussa Latoundji, le sélectionneur intérimaire du Bénin, premier adversaire du Sénégal aux éliminatoires de la CAN 2023, va publier, le 17 mai, la liste des joueurs retenus pour le match du 4 juin prochain, selon des médias locaux.

Adjoint du français, Michel Dussuyer dont le contrat n'a pas été renouvelé, l'ancien international béninois avait conduit les Ecureuils au tournoi d'Antalya (Turquie) lors de la fenêtre internationale de mars dernier.

En trois matchs, l'équipe béninoise a battu le Liberia 4-0, la Zambie 2-1 et fait match nul 1-1 contre le Togo. Les Ecureuils s'étaient déplacés sans trois cadres, notamment Cédric Houtoundji (blessé), Michael Poté et Jordan Adeoti.

L'équipe du Bénin, quart de finaliste de la CAN 2019, où elle avait été éliminée par celle du Sénégal (0-1), grâce à un but d'Idrissa Gana Gueye, était absente de la CAN 2021.

Pour les éliminatoires de la CAN 2023, outre le Sénégal et le Bénin, la poule est constituée du Rwanda et du Mozambique.