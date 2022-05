Cote d'Ivoire: Développement des collectivités locales - La direction de la décentralisation et le programme Pass s'unissent

Renforcer la politique de décentralisation au service du développement local durable, innover pour des soins locaux de santé de qualité à travers l'appui au développement de stratégies municipales de santé et renforcer le partenariat public-privé en santé grâce à la réforme de la contractualisation.

Ce sont les trois objectifs de la Direction générale de la décentralisation et du développement local (Dgddl) et du Programme d'appui aux stratégies sociales (Pass). Le lundi 9 mai 2022, dans les locaux de la Dgddl, au Plateau, leurs directeurs respectifs ont signé une convention dans ce sens.

Au dire de Jean Victor Ayité du Pass, c'est depuis 2021 que son organisme et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, par l'entremise de la Dgddl, sont à pied d'œuvre pour mettre en place ce partenariat. Qui a abouti, dans un premier temps, à la création, au sein de ladite direction, d'une Cellule de coordination des actions de l'Agenda 2030-Odd.

Un organe dont la mission est d'assurer le leadership du ministère en matière de développement durable local et de contribuer efficacement à la promotion dudit Agenda.

En plus de cet organe, ce partenariat formel portera notamment sur le renforcement des capacités des acteurs du ministère, la conception et la mise en œuvre de projets et programmes visant le développement durable des territoires, l'élaboration et l'implémentation d'une stratégie de mobilisation de partenaires techniques et financiers, la mise en place d'organes techniques et de gouvernance de la politique de développement durable des territoires en Côte d'Ivoire.

Aussi, de façon conjointe, la Dgddl et le Pass devront-ils, notamment, rechercher ensemble les financements nécessaires, organiser les états généraux et en assurer le suivi et évaluation. Ils auront, par la même occasion, à réfléchir sur l'organisation la plus adaptée pour que le ministère puisse assurer le leadership institutionnel et la gestion des projets.

Pour sa part, c'est avec satisfaction que Fidel Yapi, directeur général de la Dgddl, a vu se conclure cette nouvelle union qui, précise-t-il, apportera une autre dynamique au développement des différentes localités du pays. Parce qu'à travers elle, et surtout dans la foulée de la Cop 15 qui se tient à Abidjan, le " développement local sera opérationnel grâce aux sept projets en vue pour les populations ".

Il espère vivement que la collaboration sera fructueuse pour sa direction qui pourra étendre le projet à plusieurs autres collectivités, car en plus des infrastructures, l'adressage de la question sanitaire sur le plan local est nécessaire dans la vie d'une nation.