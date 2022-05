Cote d'Ivoire: COP 15 - L'Union européenne et ses Etats membres soutiennent la lutte contre la désertification

La 15e Conférence des parties (COP 15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), qui se tient à Abidjan du 9 au 20 mai 2022.

" Cette convention est le principal cadre mondial de lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, qui posent de sérieux problèmes au développement durable de tous les pays ", a déclaré, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, rapporte un communiqué de presse de l'Ue transmis à Fratmat.info.

Poursuivant, elle a ajouté : " l'Afrique est le continent le plus touché. Malgré l'attention que l'Union européenne doit actuellement porter à l'Ukraine, les partenaires africains restent une priorité pour l'Union européenne. Nous travaillons ensemble pour y faire face, notamment en termes de sécurité alimentaire et de durabilité des systèmes agricoles ".

Il faut noter que l'Union européenne et ses États membres, organisés en format " Team Europe ", soutiennent comme premier bailleur en dehors de la Côte d'Ivoire, l'organisation de la COP 15 sur la lutte contre la désertification. A cet effet, ce sont plus de 500 millions d'euros qu'elle mobilise pour rendre résilientes les chaînes de valeur en Côte d'Ivoire, y inclus le cacao, dans le contexte de l'initiative Abidjan Legacy program.

En plus d'une contribution de plus de 2 millions d'euros pour l'organisation de la COP 15, la " Team Europe ", composée de l'Union européenne, ses États membres et la Banque européenne d'investissement, s'inscrit pleinement dans les ambitions poursuivies par l'initiative " Abidjan Legacy program ".

L'objectif, à terme, est d'augmenter durablement la production agricole en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030-2050, et notamment de rendre résilients le cacao ainsi que d'autres chaînes de valeur existantes, et en identifier de nouvelles.

Ce programme, qui constitue la réponse de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la 15e Conférence des parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse (COP 15), a été présenté aux participants par le Président Ouattara lors de l'événement.

À travers de multiples appuis à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le cacao durable, à d'autres chaines de valeurs agricoles durables, ainsi qu'à la lutte contre la déforestation, la Team Europe dispose de programmes qui concourront à l'atteinte des objectifs poursuivis, à hauteur de 502 millions d'euros.

La 15e Conférence des parties (COP 15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), qui se tient à Abidjan, est le principal cadre mondial traitant de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse. Il s'agit de défis mondiaux ayant des impacts transversaux, qui contribuent à aggraver les problèmes économiques, sociaux et environnementaux (pauvreté, sécurité alimentaire, perte de biodiversité, pénurie d'eau, résilience au changement climatique et migration forcée).

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est l'une des trois " Conventions de Rio " - avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la Convention sur la diversité biologique (CDB) - adoptées lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) de 1992 à Rio de Janeiro. Un Sommet des chefs d'État et de gouvernement a été organisé par la Côte d'Ivoire pour donner un élan politique à l'évènement. L'Union européenne y participe à un haut niveau, avec la présence de Mme Florika Fink-Hooijer, Directrice générale de la Direction générale Environnement de la Commission européenne.