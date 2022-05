Sénégal: " Nous avons réussi ce pari grâce à un montage financer innovant ", Macky Sall lors du lancement des transferts monétaires cibles

540956 ménages répertoriés par le registre national unique (Rnu) ont reçus de la part de l'Etat un cash transfert exceptionnel d'un montant de 43 milliards de Fcfa. Le Président de la République Macky Sall a procédé ce jour, mardi 10 mai au lancement officiel de ces opérations de transfert monétaire au Grand théâtre en présence des bénéficiaires venus de différentes localités du pays. Selon le Chef d'Etat Macky Sall, l'objectif visé dans ce transfert est de donner 80 mille francs par ménage et améliorer ainsi leur niveau de consommation et l'éducation de leurs enfants.

" Nous avons réussi ce pari grâce à un montage financer innovant en matière d'assistance sociale et de solidarité nationale. En effet cette opération qui associe les ressources du Fonds fiduciaire multi-donateurs pour la protection sociale à un financement de l'association internationale de développement (Fida) témoigne la grande confiance des partenaires techniques et financiers à la politique sociale de l'Etat du Sénégal ", soutient-il.

Par ailleurs, Macky Sall a fait part que sa volonté de construire un Sénégal solidaire, prospère et émergent demeure constante tout en soulignant que son ambition d'aller plus loin est vivace. " Aller plus loin afin de renforcer les pouvoirs d'achats des ménages , réduire les inégalités sociales et améliorer de façon significative les conditions de vie des populations. Aller plus loin en optimisant la mise en place accélérée des dispositifs de protection sociale intégrée qui allient la santé, l'accès aux services sociaux de base ainsi que la formation, l'employabilité, le financement et la promotion de l'entreprenariat des jeunes et des femmes ", indique-t-il.