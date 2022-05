Maroc-Egypte - Accord pour la tenue de la 4è session du mécanisme de coordination et de concertation politique au Caire au cours du 2è semestre 2022 (Communiqué conjoint)

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu, lundi à Rabat, des entretiens approfondis avec le ministre des affaires étrangères de la République Arabe d'Egypte, Sameh Choukri, au cours desquels il a été notamment convenu de la tenue de la 4è session du mécanisme de coordination et de concertation politique au Caire au cours du 2è semestre de l'année en cours, en tant que mécanisme institutionnel permettant aux deux pays l'échange de vues et le renforcement de la coordination au sujet des différentes questions d'intérêt commun sur les plans arabe et continental.

Un communiqué conjoint, publié au terme de ces entretiens qui ont eu lieu à l'occasion de la visite de travail qu'effectue le chef de la diplomatie égyptienne au Maroc, les 9 et 10 mai, souligne que les deux parties sont aussi convenues de tenir la commission mixte des affaires consulaires et sociales pour examiner toutes les questions intéressant les communautés des deux pays et d'étudier la création d'un forum des intellectuels, des penseurs, des professionnels des médias et des artistes marocains et égyptiens, en vue de renforcer la coopération et de favoriser l'échange des expériences et expertises dans le domaine culturel.

Selon la même source, il a été également souligné que la dimension économique et d'investissements est un pilier fondamental dans les relations entre les deux pays, compte tenu de la capacité des deux Etats à établir une relation de coopération et de complémentarité dans de nombreux domaines, du positionnement stratégique unique des deux pays, de leurs grandes potentialités économiques et de leurs excellentes compétences humaines.

Les deux ministres ont exprimé leur volonté de continuer à œuvrer en faveur du développement des relations de coopération économique, de l'accroissement des investissements mutuels, de l'exploitation des avantages qu'offre le climat attractif pour les investissements dans les deux pays, de l'augmentation des échanges commerciaux, et du renforcement des partenariats et de l'échange d'expériences dans les divers domaines.

À cet égard, le communiqué conjoint a précisé que les deux parties ont appelé le Conseil des hommes d'affaires à mettre à profit les relations politiques excellentes entre les deux pays, ainsi que le cadre juridique riche et diversifié les unissant pour renforcer la coopération à la fois économique et en matière d'investissements, à même de soutenir les efforts des deux Etats pour la réalisation du développement et de la prospérité.

Les deux ministres se sont, en outre, mis d'accord pour aller de l'avant dans l'activation des différents cadres de coopération entre le Royaume du Maroc et la République Arabe d'Egypte, dans l'optique de la tenue de la Haute Commission mixte maroco-égyptienne, présidée par les Chefs d'Etat des deux pays.