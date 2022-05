Angola: Importance de la formation de guides touristiques mise en évidence

Ondjiva (Angola) — Le directeur du Bureau de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et du Sport à Cunene, Marcelino dos Santos, a considéré lundi, comme fondamentale la formation de cadres dans le domaine du tourisme et fournir aux guides touristiques des informations pertinentes sur les peuples, la culture et l'histoire de la région.

Parlant à l'ouverture de l'action de formation de 30 guides touristiques, originaires des six municipalités de la province, le responsable a indiqué que la formation de ces agents permettrait de mieux connaître la réalité des sites touristiques, de les identifier et de les organiser de manière appropriée pour faire connaître ce que la région dispose de meilleur pour la promotion du secteur.

Selon lui, l'action de formation vise à conférer une plus grande dignité à la pratique du tourisme réalisée au niveau de la province, où les guides sont essentiels pour vendre aux touristes nationaux et étrangers.

Avec cette formation, a-t-il expliqué, le secteur prévoit de lancer prochainement un projet sur l'itinéraire touristique du Cunene, qui va associer l'histoire, les potentialités culturelles et naturelles.

Dans l'entre-temps, il a souligné que le tourisme jouait un rôle déterminant dans la stimulation de l'économie mondiale, et compte tenu du potentiel de la province, il pourrait promouvoir l'inclusion sociale en créant des opportunités, des emplois et des revenus pour des milliers de citoyens.

Le responsable a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif angolais dans l'industrie touristique, par rapport à la promotion de l'activité et son développement durable et inclusif, dans la perspective d'être bénéfique à tous les acteurs.

Il s'agit de la première formation du genre, où, outre les jeunes, il a également été inclus des anciens combattants et vétérans de la patrie et des autorités du pouvoir local.

Pendant 10 jours, les stagiaires aborderont, entre autres sujets, les outils et techniques du tourisme, l'histoire générale et locale appliquée au tourisme, la géographie touristique, l'information et l'animation touristique, le marketing touristique et les points de tourisme de la province.