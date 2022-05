Angola: Des agents économiques s'inquiètent de la concurrence

Luanda — Quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi sur la concurrence, le 10 mai 2018, des inquiétudes subsistent quant à son application et au respect des règles et principes relatifs à la sauvegarde d'une saine concurrence entre les agents économiques sur le marché national.

Sa création visait à améliorer l'environnement des affaires, à favoriser l'insertion des micros, petites et moyennes entreprises dans le système commercial du pays et à permettre la consolidation d'une communauté d'affaires de plus en plus compétitive.

Avec la production de cet instrument, il était également prévu d'amener les agents économiques à une offre plus grande et meilleure de biens et de services aux consommateurs, ainsi que de contribuer à une meilleure inclusion des entreprises angolaises dans le contexte international.

En dehors de ces objectifs prévus dans la loi susmentionnée, préparée sur recommandation du Président de la République, João Lourenço, et dans le but d'attirer en permanence les investissements étrangers, les pratiques commerciales qui constituent des infractions sont encore notoires, comme le prétendent les hommes d'affaires nationaux.

A ce sujet, la gérante de la Ferme " Pérola do Kikuxi ", Elizabete dos Santos, a dénoncé, en mars de cette année, l'entrée et la vente d'œufs importés, à des prix inférieurs, par rapport aux œufs produits dans le pays.

La femme d'affaires a fait valoir qu'il existe une interdiction d'importer des œufs, car le pays est autosuffisant dans cette production.

Sa ferme produit 600 000 œufs/jour, une quantité encore inférieure à la capacité installée de l'usine, estimée à un million d'œufs par jour.

La ferme " Pérola do Kikuxi " est en train d'être asphyxiée par le dumping, car, malheureusement, il y a encore des opérateurs qui importent des produits autosuffisants en Angola, pratiquant des prix qui ne correspondent pas à la réalité du marché national", a-t-il déploré.

Du point de vue de l'entrepreneure, pour corriger le phénomène, il est nécessaire de créer un " Plan stratégique pour le confinement et la protection du secteur productif ", pour sauvegarder l'augmentation de la production nationale.

D'autre part, se plaignant également de concurrence déloyale, le directeur exécutif de la Refriango, Diogo Caldas, a déclaré que le secteur a encore de nombreux défis, compte tenu du fait que de nombreuses entreprises évitent de payer des impôts et pratiquent ainsi des prix plus bas.

Il a dit qu'avec l'augmentation de la concurrence déloyale, la bureaucratie excessive dans le processus d'importation des matières premières et la charge fiscale élevée sur l'exportation des produits nationaux, la production de boissons était tombée à 1,2 milliard de litres/an (35 % de la capacité installée), avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 450 milliards de kwanzas.

A propos, entre 2018 et 2020, les ventes des entreprises du secteur des boissons ont chuté jusqu'à 50 %, entraînant la fermeture de neuf usines, notamment Nocal, Sumol+Compal et Eka, ainsi que l'arrêt de certaines lignes de production.

En 2021, concernant la situation, le président du conseil d'administration (PCA) du groupe Kibabo, Pedro Mateus, a indiqué au journal en ligne Mecado que la concurrence déloyale entre les opérateurs du secteur est un défi pour le réseau de distribution de Kibabo.

Pour lui, ce qui est en jeu, c'est le respect des règles par les uns et le non-respect par les autres, en ce qui concerne les règles imposées pour l'ouverture des supermarchés, ainsi que le paiement des taxes et redevances.

Pedro Mateus a souligné qu'il respectait la concurrence, car c'est dans un marché de plus en plus concurrentiel qui a besoin de l'engagement de chacun pour faire avancer l'entreprise, sans que certains aient besoin de nuire aux autres, comme on le voit encore dans la mosaïque commerciale interne.