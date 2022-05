Ile Maurice: Réseaux sociaux - Les cinq alternatives à Twitter à considérer

Le milliardaire Elon Musk a racheté le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars américains. Ce rachat fait craindre des changements quant à la liberté de ses utilisateurs. Il existe néanmoins des alternatives à Twitter où le maître-mot est la liberté d'expression. Suivez le guide.

Mastodon

C'est la meilleure alternative à Twitter. Comme Twitter, il s'agit d'une plateforme de microblogging où vous pouvez publier, dans le même esprit que Twitter, des réflexions et des idées, etc. Au lieu d'envoyer des Tweets sur Mastodon, on envoie des Toots. La seule différence entre Twitter et Mastodon, c'est que ce dernier est entièrement décentralisé et est un logiciel Open source. Bien que n'ayant pas autant d'utilisateurs, c'est la plus grande plateforme décentralisée, un réseau de différents serveurs. Les utilisateurs peuvent configurer leurs propres serveurs ou rejoindre ceux existants. Chaque serveur ou communauté peut définir ses propres règles de modération et de politique d'utilisation.

Une autre raison qui positionne Mastodon comme alternative favorite, c'est que la limite est de 500 caractères, beaucoup plus que sur Twitter. Certaines communautés Mastodon ont pu modifier la limite de caractères vu que c'est une plateforme Open source et donc modifiable. Des plateformes ont utilisé le code source pour créer des plateformes basées sur Mastodon, appelé Gab. Donald Trump a utilisé le code source pour fonder son réseau social Truth.

Diaspora

Comme Mastodon, Diaspora, éditée par Diaspora Foundation, est aussi une alternative décentralisée. Contrairement à Twitter, ce réseau social est distribué avec de nombreux serveurs interconnectés, également appelés Pods.

Avant de débuter, il faut créer un Pod pour interagir avec les autres Pods interconnectés. Contrairement à Twitter, la politique de confidentialité est contrôlée par l'utilisateur. Certains peuvent utiliser la plateforme de manière anonyme. Diaspora ne détient aucune donnée, aucun contenu et n'en revend pas à une tierce partie. Il comporte certaines similitudes avec Twitter. En effet, Diaspora permet d'utiliser des hashtags, de mentionner les personnes et faire des interactions comme aimer avec un coeur et partager des publications. La limite des publications est fixée à 65 535 caractères. Diaspora permet également de publier sur d'autres réseaux sociaux avec vos profils.

Tumblr

C'est un réseau social de la première heure mais il reste une excellente alternative à Twitter. Bien qu'il y ait une migration de ses utilisateurs vers Mastodon, Tumblr a interdit les contenus pour adultes. Cela reste un endroit idéal pour trouver des personnes partageant les mêmes idée, passions et intérêts. Comme ses concurrents, Tumblr est une plateforme de microblogging. Cependant, il a tendance à être plus anonyme que Twitter. Pas besoin d'utiliser votre véritable identité. Tumblr ne limite pas la quantité de caractères. C'est ainsi que des auteurs l'utilisent comme blog ou comme journal intime.

L'interface est ergonomique et facile à naviguer et l'on peut ajouter ses propres messages, des vidéos, des images, des liens et des hashtags. Comme Twitter, il offre également un système de messagerie, qui vous permet de communiquer avec d'autres utilisateurs de Tumblr.

Parler

Comme son nom l'indique, Parler est une plateforme de micro blogging, portée sur la liberté d'expression ouverte. La plateforme Parler affirme garder confidentielles toutes les données personnelles et indique que vous pouvez les utiliser sans vous soucier d'être bloqué en raison de vos opinions politiques. Parler attire des utilisateurs matures et aussi ceux qui aiment les débats. La plateforme utilise un système de jury communautaire pour déterminer si les utilisateurs doivent être bannis ou pas. Cette plateforme est basée sur un système centralisé. Parler a subi les foudres des utilisateurs car il a notamment interdit son fondateur comme utilisateur. L'hébergeur Amazon Web Services avait supprimé les principales boutiques d'applications telles que Play Store. Cela a changé entretemps.

Aether

Le réseau social Aether est une alternative qui vaut le détour car c'est un réseau social peer-topeer décentralisé. Il permet aux gens de créer et de rejoindre des communautés. La particularité d'Aether concernant ses publications, c'est qu'elles sont automatiquement supprimées après six mois. Ce n'est pas le cas pour Twitter et cela a déjà créé une polémique. Par exemple, d'anciens Tweets de personnalités politiques et de célébrités ont refait surface. Aether permet aux communautés de créer une politique de modération, sans pratiquer de censure. La modération est ouverte et transparente et si on a supprimé un contenu, on voit qui l'a fait et si cela va à l'encontre des règles de l'utilisateur, celui-ci peut rétablir le contenu. Les communautés peuvent aussi voter pour destituer des modérateurs et dénoncer leurs agissements.

Conclusion

Les cinq alternatives à Twitter reprennent les bases du réseau social et le concept de microblogging. Toutefois, ces nouvelles plateformes prônent la liberté d'expression et la démocratie. D'autant plus que la plupart sont accessibles en un clic via une application ou sur son navigateur. La plupart de ces applications font partie du Fediverse Galaxy et sont compatibles avec les plateformes d'Open source.