Cameroun: Mundih Njohjam remporte la troisième édition du challenge startupper de TotalEnergies 2022

C'est dans le cadre assez particulier de la fabrique de souza que s'est tenue le 4 mai dernier la cérémonie de remise du prix du jeune startupper Totalenergie 2022.

Pour cette troisième édition, ils étaient 888 jeunes au départ qui ont déposé leurs dossiers de candidature auprès du jury présidé par madame Marlène Mallong.

De ces 888 dossiers , on en retiendra que 15 finalistes et potentiels vainqueurs du chèque de 8 millions de francs cfa mis en jeu par Totalenergie pour encourager l'entreprenariat numérique.

"pour faire partie de ces finalistes , il fallait tout d'abord répondre aux critères objectifs c'est à dire des critères d'âge , ainsi que le respect des thématiques ensuite on a jugé la qualité de la présentation et le business plan , l'engagement de l'équipe et enfin l'expertise " a indiqué Madame Mallong.

Ce sont donc tous ces critères qui ont guidé le jury vers la jeune médecin Mundih Njohjam et son projet Télé-Épilepsy: Un projet qui consiste à diagnostiquer et à trouver des solutions par télémédecine aux patients épileptiques.

Elle explique que ,"l'idée de ce projet a germé au cours de mes études en médecine lorsque j'ai découvert que la prévalence de l'épilepsie au Cameroun est l'une des plus fortes en Afrique et dans monde. Malheureusement, plus de 80% de patients n'ont pas accès au traitement et sont victimes de crises répétitives qui abiment leur état mental et psychique ".

Notons qu'en plus du prix de meilleure entrepreneure, Mundih Njohjam s'adjuge aussi le prix de meilleur projet de création d'entreprise ces deux prix cumulés lui font gagner la somme de 16 millions de francs cfa qui selon elle va lui permettre de se doter d'équipements de technologie et de communication (smartphone, laptops), de trouver et faciliter l'accès des médicaments aux patients et de les connecter pour une meilleure prise en charge.

Lancé en novembre 2021, la troisième édition du challenge startupper de TotalEnergies a pour but de soutenir les projets innovants ayant un impact social majeur des jeunes entrepreneurs et entrepreneures africains âgés de 18 à 35 ans.