Cameroun: Mouvement OTS - Le ministre Atanga Nji lance la chasse à l'homme dans les 10 régions

Dans une correspondance adressée aux gouverneurs des 10 régions, le ministre de l'administration territoriale instruit les gouverneurs de régions de procéder à l'identification et interpellation, le cas échéant des pseudo-grévistes distributeurs de tracts qui agissent en totale illégalité.

Les revendications des enseignants s'enlisent. Le gouvernement durcit le ton. Dans sa correspondance, Le ministre de l'administration territoriale s'insurge " Malgré les efforts déployés par le gouvernement des esprits malveillants se réclamants de OTS et OTA de appellent à nouveau à la grève " Et dénonce la supercherie " Le gouvernement se trouve chaque fois face à de nouveaux interlocuteurs et de nouvelles revendications "

Plus grave, le mouvement des enseignants est il infiltré par les politiques récupérateurs ? Le Communiqué du ministre affirme que " certains enseignants qui se réclament des mouvements "OTS" et "OTA" ont été surpris en pleine réunion avec des responsables des politiques et d'ONG. L'objet des échanges n'avait aucun rapport avec les doléances des enseignements, mais plutôt des projets politiques à caractère insurrectionnel "

Aussi, Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics revient sur les Revendications des syndicats d'enseignants pour dire "Non à la récupération ". Alors que les mesures prescrites par le président de la République sont progressivement mises en œuvre selon le chronogramme rendu public, le gouvernement observe, pour le déplorer, des dérives et dérapages de plus en plus persistants de la part de mouvements non reconnus se réclamant des personnels enseignants. Dans une correspondance adressée aux gouverneurs de région, le Minat Atangana Nji Paul appelle à mettre un terme à ces agissements.

Achemine t on vers un imbroglio qui fera des enseignants des victimes expiatoires d'une situation qu'ils semblent ne plus maitriser ? Dores et déjà, le ministre adopte un ton martial " Vous voudrez bien procéder dés ce jour à l'identification systématique et à l'interpellation le cas échéant des signataires des " tracts " véhiculés par les mouvements " OTS " et " OTA " conformément à la réglementation en vigueur ". Ce qui fait dire au quotidien Mutations paraissant à ,Yaoundé que "le Minat sort le gros bâton ".

Le quotidien Le Jour "Atangan Nji traque les grévistes "Avec la question sous jacente : Pourquoi le ministre de l'Administration territoriale ordonne aux gouverneurs des régions d'identifier les adhérents du mouvement On a trop supporté (Ots). Le réponse vient du ministre lui-même " Vous veillerez à maintenir le contact avec les syndicats des enseignants légaux qui, de tout temps, ont fait preuve de compréhension et de patriotisme et ont toujours travaillé avec les plénipotentiaires du gouvernement en vue de trouver des solutions progressives et durables aux difficultés rencontrées dans les secteur éducatif "