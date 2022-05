Afrique: Les Red Arrows remportent la Ligue zambienne

Red Arrows a été sacré champion de la Super League en Zambie. Il s'agit du deuxième titre des Airmen en ligue zambienne après leur triomphe lors de la saison 2004. Red Arrows s'est adjugé le trophée à une journée de la fin de saison.

L'équipe de Lusaka succède à Zesco United deuxième au classement et qui n'a pas pu améliorer sa position avec l'avance de sept points du champion. sLe milieu de terrain des Chipolopolo Ricky Banda a terminé la saison en tant que meilleur buteur avec 16 buts. Il a également marqué lors d ela dernière journée qui a vu la victoire des Arrows sur Indeni 3-1. Si les Airmen terminent sur une bonne note, ce résultat a scellé le sort du club Indeni qui a terminé la saison à la 17e position et est relégué dans la division inférieure du football en Zambie, avec Lusaka Dynamos, Kafue Celtic et Konkola Blades. Ils joueront tous dans la division nationale FAZ One la saison prochaine.

L'attaquant de Zanaco, Moses Phiri, est arrivé deuxième au classement des buteurs avec 14 buts cette saison. La victoire des Airmen les propulse en Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies la saison prochaine, Zesco l'autre équipe qui représentera le pays dans la compétition continentale. Green Eagles et club le plus décoré de Zambie, Nkana ont terminé respectivement troisième et quatrième du classement.