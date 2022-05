Afrique: Le rôle de la diplomatie parlementaire au centre d'un entretien entre M. Talbi Alami et le président de l'APM

Rabat — Le rôle de la diplomatie parlementaire et les moyens de renforcer la coopération entre les pays du pourtour méditerranéen ont été au centre d'un entretien, lundi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), Gennaro Migliaire, en visite de travail au Maroc à la tête d'une délégation de l'organisation.

Lors de cet entretien, M. Migliore a mis en avant l'importance de la diplomatie parlementaire pour faire face aux défis et renforcer la coopération entre les pays de la région méditerranéenne dans des domaines vitaux tels la sécurité, les énergies renouvelables, l'eau, les changements climatiques entre autres, indique un communiqué de la Chambre.

M. Migliore a affirmé que le Royaume du Maroc, de par sa position géostratégique et son rôle politique et diplomatique au niveau régional et international, est considéré comme une locomotive d'intégration entre les deux rives de la Méditerranée, et un acteur clé pour former un espace méditerranéen prospère jouissant de la sécurité, de la stabilité et du développement.

De son côté, M. Talbi Alami a mis l'accent sur le rôle des parlements méditerranéens pour faire face aux défis auxquels la région est confrontée, passant en revue les priorités qui doivent être traitées, notamment la sécurité, l'alimentation et la stabilité, en s'orientant vers l'économie verte et en traitant les véritables causes de la migration.

Dans ce sens, M. Talbi El Alami a appelé au renforcement des consultations avec les parlements des États sahélo-sahariens, à l'intensification de la coordination entre les pays du Sud, exprimant la disponibilité de la Chambre des représentants à contribuer activement à la réussite des initiatives entreprises par l'APM, en vue de renforcer la coopération et la solidarité entre les différents pays de la région méditerranéenne.

L'APM est une organisation internationale créée en 2005 par les parlements nationaux des pays de la région euro-méditerranéenne, qui vise à forger une coopération politique, économique et sociale entre les États membres afin de trouver des solutions communes aux défis auxquels sont confrontées les régions euro-méditerranéenne et du Golfe, et de créer un espace de paix, de dialogue et de prospérité.