Congo-Brazzaville: Santé au travail - Brazzaville abrite un colloque sur la prévention des risques professionnels

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale organise, les 10 et 11 mai à Brazzaville, un colloque national sur la prévention des risques professionnels. Le but étant de dresser un état des lieux de la prévention des risques professionnels dans le pays et d'en esquisser des perspectives.

Placé sur le thème " La prévention des risques professionnels : lieux, état des lieux et perspectives ", le colloque regroupe les différents acteurs du monde du travail venus, entre autres, des entreprises et des institutions publiques, privées et paraétatiques.

L'agenda de travail prévoit des communications portant sur les lieux et état des lieux de la prévention des risques professionnels : expériences de prévention des entreprises ; la prévention vue par les médecins du travail ; l'expérience de formation et de recherche. Il s'agira également pour les participants d'être sensibilisés sur les perspectives en matière des préventions des risques professionnels : perspectives au niveau de la direction générale du travail et au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que des ateliers.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le conseiller au Travail et au Dialogue social du ministre d'Etat, en charge du Travail et de la Sécurité sociale, Florent Bwassi, a rappelé l'intérêt que le gouvernement accorde à la sécurité et la santé au travail. Il a également épinglé des nombreux défis à relever, notamment bâtir une culture de la sécurité et de la santé au travail au Congo ; élaborer et mettre en place une politique nationale de la prévention des risques professionnels ; veiller à la bonne application de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail.

" Ils sont nombreux, ces défis qui nous obligent à travailler tous ensemble, dans un véritable élan de solidarité entre différents acteurs de la sécurité et de la santé au travail, qu'ils soient employeurs, travailleurs ou acteurs institutionnels ", a précisé Florent Bwassi, appelant les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de doter le pays d'une culture positive de la sécurité et de la santé au travail.