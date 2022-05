Congo-Brazzaville: Formation qualifiante et emploi - L'Expertise France veut rendre l'ACPE et le Fonea plus opérationnels

L'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) et le Fonds national d'appui à l'employabilité et l'apprentissage (Fonea) ont reçu un appui de taille dans l'exécution de leurs mission. La coopération technique proposée par l'Expertise France s'inscrit dans le but de les renforcer en les rendant plus opérationnels.

La directrice générale des opérations de l'Expertise France a évoqué le projet, le 9 mai à Brazzaville, avec Hugues Ngouélondélé, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi. Rima Le Coguic était accompagnée de Maurizio Cascioli, le représentant de l'Agence française de développement (AFD), puisque l"Expertise France a rejoint le groupe AFD, devenant une filiale. Elle mène des opérations très importantes au Congo sur financement de l'AFD pour appuyer le Fonea et l'ACPE, deux structures récemment créées après l'éclatement de l'Office national de l'emploi et de la main d'œuvre.

" C'est de la coopération technique pour renforcer ces deux structures et les rendre assez opérationnelles rapidement. Pour l'emploi, l'Expertise France travaille sur l'accompagnement de l'ACPE. On a une équipe d'experts en appui au Fonea. L'objectif de cet accompagnement est d'accélérer la mise en place de l'offre de service sur l'insertion professionnelle avec tout l'enjeu d'adéquation entre l'offre qui sera à proposer et le marché de l'emploi ", a expliqué Rima Le Coguic.

L'ACPE, a-t-elle reconnu, a été créée pour apporter un accompagnement des chercheurs d'emploi dans un parcours complet pour identifier leurs compétences en vue de les orienter vers des offres d'emploi qui sont en adéquation avec leur profil.

Les deux personnalités ont aussi évoqué la préparation de la phase 2 du projet dont la priorité consiste à apporter concrètement des offres de services rapides à l'appui et à l'insertion professionnelle. " Nous avons évoqué tout l'enjeu du Forum de la diaspora qui a été déjà organisé et d'autres qui pourraient se tenir pour essayer de voir avec la diaspora comment elle peut venir au Congo et aider à développer l'emploi dans le pays ", a précisé le directrice générale adjointe des opérations de l'Expertise France.