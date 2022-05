Congo-Brazzaville: Formation - La société civile veut comprendre sa place dans la mise en œuvre du PND 2022-2026

Les leaders de la société civile ont pris part, le 10 mai à Brazzaville, à un séminaire d'information et de sensibilisation sur leur rôle dans la réalisation du Plan national de développement (PND) 2022-2026 ainsi que dans le processus de décentralisation.

" Le séminaire qui nous regroupe ce jour nous permet de comprendre au mieux notre rôle, nos défis, entre autres, dans la mise en œuvre du PND 2022-2026. Aussi, comprendre la décentralisation et la manière dont les organisations de la société civile sont censées s'insérer pour apporter leur accompagnement dans l'indentification et la réalisation des actions de développement à l'échelle des départements, des districts et des villages ", a déclaré le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui.

" PND 2022-2026 : rôle et place des organisations de la société civile dans sa mise en œuvre " ; " Le cadre juridique et règlementaire de la décentralisation au Congo " ; " Les leaders de la société civile face à la problématique de l'éthique ", sont autant de thèmes ayant ponctué les échanges lors de ce séminaire.

Les organisations de la société civile et celles non gouvernementales veulent cerner le PND pour jouer leur partition dans sa mise en œuvre. Ce programme est, en effet, un outil de gestion qui a pour but de promouvoir le développement social en répondant aux besoins de la population pour améliorer sa qualité de vie. Les organisations de la société civile dont l'action est orientée dans ce sens méritent d'en savoir plus.

La décentralisation

Pour Céphas Germain Ewangui, il est question, à ce sujet, d'interpeller les différentes organisations pour qu'elles aient des représentations à l'échelle de tous les départements, travailler avec des conseils départementaux et locaux dans le but de promouvoir la mise en œuvre des programmes et projets de développement communautaire intégré.

L'un des formateurs retenus pour ce séminaire, Gabriel Moussengo, exposant sur le la place et le rôle des organisations de la société civile dans le processus de la décentralisation, a abondé dans le même sens. Selon lui, en effet, la plupart de ces organisations sont implantées à Brazzaville alors qu'elles doivent aussi être présentes dans les départements pour accompagner le processus de développement local.

Ce genre de formation, à en croire Céphas Germain Ewangui, doit s'intensifier et s'étendre à travers le territoire national pour contribuer à faire des organisations de la société civile congolaise une réelle force agissante, un des partenaires stratégiques des pouvoirs publics. Ces organisations devraient servir de contre-pouvoir en interpellant sans cesse les décideurs publics à l'exemplarité, à la moralité républicaine...