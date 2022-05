Ile Maurice: Économie locale - Mont Choisy Mall ouvre ses portes aux petites et moyennes entreprises

Nous vivons une époque difficile et il est plus que jamais temps de miser sur les compétences locales.

Afin de faire vivre l'économie locale, le groupe Mont Choisy a décidé de réunir, sous un même toit, différents acteurs des petites et moyennes entreprises (PME), spécialisées dans l'aménagement d'intérieur. C'est ainsi que The Hive Marketplace, situé à Mont Choisy Le Mall, a ouvert ses portes au grand public fin avril. Avec cette initiative, le groupe vient renforcer son engagement à promouvoir le savoir-faire local et également à placer Maurice comme une destination de premier ordre.

"À travers The Hive Marketplace, nous voulons promouvoir le savoir-faire des PME locales et valoriser les artistes locaux. Nous ambitionnons de faire de cet endroit un lieu vivant où expertise, créativité et collaboration seront les maîtres-mots. En favorisant les échanges et la mise en relation entre les différents acteurs, nous voulons être une plateforme qui vise à dynamiser le secteur de l'aménagement d'intérieur", déclare Christopher Rogers, Managing Director de The Hive Marketplace.

The Hive Marketplace se veut ainsi un showroom collaboratif. Ce concept innovant comprend six espaces immersifs aménagés afin de mettre en lumière ses 36 membres, soit 20 fournisseurs, six architectes d'intérieur et dix artistes locaux. Il dispose également d'une "matériauthèque", qui rassemble un ensemble d'échantillons, de catalogues, de portfolios et de cartes de visite. Directement connecté à une salle de réunion, cet espace a été pensé pour faciliter les échanges et les rencontres entre les différents acteurs du secteur de l'aménagement d'intérieur. The Hive Marketplace comprend également un espace de vente où les visiteurs auront la possibilité de trouver le final touch de leurs designs.

"Nous sommes heureux et fiers d'accueillir The Hive Marketplace au sein du Mont Choisy Le Mall. Depuis ces deux dernières années, nous avons repensé notre stratégie de croissance pour notre cluster commercial. À travers nos partenariats de choix, qui sont en accord avec notre philosophie Once in a lifestyle destination, nous voulons offrir une expérience unique à nos clients et à nos résidents. Mont Choisy Le Mall continue ainsi à se doter d'enseignes de renom. Nous avons hâte de vous en dévoiler d'autres dans un futur proche", conclut Jyoti Jeetun, Chief Executive Officer du groupe Mont Choisy.