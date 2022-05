Ile Maurice: Immobilier - MJ Développement lance Ekô Savannah

Allier luxe et durabilité, c'est ce que propose MJ Développement, avec son nouveau projet immobilier intitulé Ekô Savannah. Situé dans l'ouest du pays, plus précisément à Tamarin, Ekô Savannah comptera 47 villas de trois à quatre chambres, chacune avec une piscine privative et un jardin paysagé. Ce projet devrait être complété d'ici 2024.

"Nous avons hâte de concrétiser ce projet d'investissement dans l'ouest de l'île. Nous travaillons actuellement avec des architectes et des prestataires de services de renom, avec une philosophie de développement responsable, réfléchi et durable. Ce projet contribuera à relancer l'économie du pays mais aussi à redessiner le paysage de l'ouest. Avec un centre d'affaires de haut calibre et un réel engouement pour le travail à distance, nous offrirons également des services fiables pour les Business travellers et les Digital nomads. Nous sommes optimistes quant au bon développement de ce projet" confie Michael Ruel, président de MJ Développement.

Pour la conception d'Ekô Savannah, MJ Développement a fait appel à Jean-Marc Eynaud, architecte de renommée internationale. Ce dernier a mis l'accent sur le respect de l'environnement, l'optimisation énergétique, le contrôle des déchets et l'implication sociale. S'étirant sur huit hectares, ce projet dispose d'un fort potentiel environnemental, qui s'appuie sur des engagements écologiques, que sont l'éco-conception, pour une consommation d'énergie raisonnée, le tri sélectif, pour une réduction de la pollution, le jardin écoresponsable, pour une consommation de produits en circuit court, frais et sans organisme génétiquement modifié et la conciergerie éthique, pour des actions concrètes et respectueuses de la nature.

Les futurs résidents pourront profiter d'un service de haut standing dont un club house, une conciergerie avec les services dignes d'un hôtel, un club de jeux pour les enfants, un restaurant et une cave à vins, un Lounge bar musical proposant divers cocktails, une piscine de 120 m2, une salle de fitness et une carte bien-être en villa, signée par une enseigne de cosmétique bio. Le lancement de ce projet immobilier permettra aussi de faire naître un centre d'affaires 100 % connecté et équipé, qui sera dédié aux Business travellers, ainsi qu'aux Digital nomads.