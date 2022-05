Congo-Brazzaville: Agro-industrie

Le gouvernement encourage l'implantation et le développement des agro-industries en s'appuyant sur des investissements privés.

Les récents accords conclus avec le Rwanda et bien d'autres signés antérieurement avec différents partenaires étrangers témoignent de la volonté politique de promouvoir ce secteur vital pour la résilience de l'économie congolaise.

Les agro-industries sont des leviers pour augmenter la productivité, accélérer la croissance et vaincre la pauvreté. Elles réduisent les coûts des aliments et les incertitudes des approvisionnements. Dans cette optique, l'option prise par l'Etat d'ouvrir ce secteur au partenariat public-privé favorisera la mise en valeur de nouvelles filières respectueuses de l'encadrement des risques environnementaux et sociaux tout en assurant les meilleures pratiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Par ailleurs, la valorisation des investissements étrangers permettra d'accroître l'offre alimentaire locale en produits végétaux et animaux. En lien avec l'incubateur agricole initié par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l' Elevage, ces placements contribueront à corriger le déficit en produits de première nécessité et stimuler la production nationale.

Capitaliser sur les financements extérieurs ne sera cependant possible que par la mise en place d'actions stratégiques qui tiennent compte des questions de souveraineté du pays et des priorités définies selon les besoins exprimés pour chacune des filières. De manière globale, il s'agit pour les pouvoirs publics de lever les nombreuses contraintes d'ordre technique, économique et institutionnel, mais aussi de peaufiner la réglementation en matière d'acquisition des terres.