Congo-Kinshasa: Tony Mwaba et Nicolas Kazadi entendus au Parlement

Les ministres Tony Mwaba de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) et Nicolas Kazadi des Finances se sont expliqués le lundi 9 mai devant la commission mixte ECOFIN-Socioculturelle de l'Assemblee nationale, sur la situation de non-paiement depuis deux ans de la prime des enseignants ayant surveillée l'Examen national de fin d'études primaires (ENAFEP)

En vue d'obtenir le paiement des enseignants avant la tenue du prochain ENAFEP en juin, les deux commissions projettent aussi d'inviter l'Inspecteur général des finances et le ministre du Budget.

Le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et technique s'est dit satisfait d'avoir éclairé la lanterne des élus nationaux et espère voir la vérité éclater au grand jour sur le " prétendu détournement ", qui l'avait opposé à l'inspecteur général des finances :

" Monsieur Alingete avait crié qu'il aurait eu un détournement de 16 millions de dollars américains. Maintenant, l'heure de la vérité a sonné. L'Assemblée nationale vient de récupérer la situation en mains. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous les intervenants dans la chaîne de la dépense de venir s'expliquer à l'Assemblée nationale pourquoi ces fonds n'ont pas été payés et où sont partis les fonds destinés à la paie des intervenants de l'ENAFEP, éditions 2020 et 2021. "

Entre-temps, l'édition 2022 de l'ENAFEP est déjà dans les pipelines et les prestataires tiennent d'abord à l'apurement de ces arriérés de 2020 et 2021, souligne Léon Mondole, co-président de la commission mixte :

" Si on n'y prend garde, l'exercice 2022 qui doit être réalisé au mois de juin risque de ne pas se dérouler normalement parce qu'il y a déjà des menaces de boycott (... ). Nous avons donc reçu le ministre de l'EPST, responsable technique du secteur et le ministre de Finances. Le ministre du Budget étant en déplacement à l'Est du pays, nous recevrons à son retour ".

Selon Leon Mondole, la commission mixte ECOFIN-Socioculturelle invitera aussi le ministre du Budget et l'IGF, qui est très citée dans ce dossier, pour voir ensemble comment décanter cette situation.