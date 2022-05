Madagascar: La menace de la Covid-19 toujours présente

Les chiffres du dernier bilan de l'épidémie de Covid-19, publiés le week-end dernier, ont alerté tous ceux qui pensaient que le pays était tiré d'affaires. La baisse progressive des contaminations et l'absence de décès, deux semaines de suite, étaient faites pour nous rassurer.

Et puis les 2 morts et les 35 nouveaux cas positifs de la semaine dernière viennent nous sortir de la quiétude où nous nous trouvions. Le virus est toujours présent et cette constatation doit pousser à la prudence. Il est toujours recommandé d'appliquer les règles édictées par les autorités sanitaires. Le protocole de prévention instauré est toujours de mise.

La menace de la Covid-19 toujours présente

Les autorités avaient annoncé que la situation sanitaire s'était nettement améliorée. La baisse des contaminations et du nombre de décès est notable depuis bientôt trois semaines. Les recommandations faites à la population ont été moins répétitives. Le port du masque n'est plus considéré par une forte minorité comme une nécessité. On constate un relâchement dans le respect des gestes barrières.

La population a retrouvé ses habitudes d'avant la crise et se sent totalement libre dans ses mouvements. Les rassemblements ne sont plus interdits, les concerts ont repris sans aucune restriction. C'est dans ce contexte qu'apparaissent cette légère hausse des nouvelles contaminations et la nouvelle de deux décès causés par la Covid-19.

Ce n'est pas très grave pour le moment, mais cette alerte ne devrait pas laisser insensible les responsables. Les services médicaux sont cependant toujours sur le qui-vive et sont prêts à dispenser les soins nécessaires aux personnes contaminées, mais il vaut mieux prévenir que guérir.

Une nouvelle campagne de communication peut s'avérer indispensable pour remettre le danger de la Covid-19 en perspective et prévenir les Malgaches d'une menace qui est toujours diffuse.