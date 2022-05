Congo-Kinshasa: DYCOD-RDC - La quinzaine citoyenne de la société civile

Lundi 09 avril 2022, au Centre Wallonie Bruxelles, ou le débat public citoyen et la participation des toutes les couches de la population par un processus de formation de l'opinion et de la volonté publiques en vue d'ouvrir des voies efficaces de production, sous l'initiative de la plate-forme de la société civile dynamique communautaire pour la cohésion sociale et Développement (DYCOD-RDC), en collaboration avec d'autres forces sociales nationale de la République un mécanisme de socialisation démocratique et participative des citoyen en vue d'influence les politiques et les programme du pouvoir public dénommé " Quinzaine citoyenne de la société civile "

En effet, la quinzaine citoyenne de la société Civile est un espace d'échanges be-hebdomadaire d'analyse du contexte général, de l'observation et du contrôle de l'action du pouvoir public ainsi que de la participation des organisations et acteurs de la société civile dans le cadre de la démocratie et du développement.

C'est un programme mis en place par la Dynamique Communautaire pour la Cohésion Sociale et le Développement (DYCOD- RDC) par le Coordonateur Maître Patient BASHOMBE, en vue permettre aux acteurs et organisations de la société civile d'influencer les politiques et Programmes du pouvoir public, de jouer objectivement de manière non partisane leur rôle de groupes de pression pour influencer le pouvoir en agissant ainsi comme intermédiaire entre les citoyens et l'État.

Objectifs spécifiques :

Promouvoir la socialisation démocratique et participative des citoyens en vue d'influencer les politiques et les Programmes du pouvoir public pour le mieux-être collectif.

Promouvoir le débat public citoyen et la participation des toutes les couches de la population. Contribuer à ouvrir des voies efficaces de production, de rassemblement et d'articulation de valeurs communautaires et d'intérêts sociaux, Contribuer au processus de formation de l'opinion et de la volonté publiques.

Contribuer à construire l'émergence d'une solidarité sociale et le renforcement de la cohésion sociale, grâce à la réalisation commune d'objectifs communs.

Activités :

Analyse, suivi et évaluation de mise en œuvre des résolutions contenues dans les Comptes rendus du des conseils des Ministres,

Suivi et évaluation de mise en œuvre du programme du Gouvernement, Suivi et évaluation des actions du Président et du Parlement. Analyse objective et non partisane de la situation sociale, politique, sécuritaire, économique, environnementale,...

Echanges des plaidoyers et de restitutions et Formations de nouveaux acteurs la Société civile.

La Dynamique Communautaire pour la Cohésion Sociale et le développement DYCOD-RDC est une plate-forme de la Société Civile Congolaise née des aspirations des organisations sociales à la mase reparties dans les 26 provinces de la RDC motivées par volonté et les soucis de s'inspirer du modelé du projet dénommé Solution pour la Paix et le Relèvement/SPR afin d'accroitre leur participation à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et l'unité nationale. Elle contribue également à la promotion et à la défense des droits humains Consacrés dans les instruments tant nationaux, régionaux qu'internationaux.