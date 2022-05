Togo: Une minorité de Togolais possède un compte bancaire contre une majorité pour les comptes mobiles

C'est le constat fait à partir des données récoltées au cours du 9ème Round des sondages d'Afrobarometre. Selon le résumé des résultats, sur les services bancaires mobiles et leur utilisation au Togo, il ressort que " les services bancaires mobiles sont beaucoup plus utilisés que ceux des institutions financières classiques ". Et détaille-t-on, " une minorité de Togolais possède un compte bancaire ou un compte dans une institution de microfinance contre une grande majorité qui possède un compte mobile money ".

Les chiffres sur cette option des Togolais jeudi prochain au cours d'une rencontre en ligne d'exposition des données projetée par CROP (Centre de Recherche et de Sondage d'Opinions).

Pour information, CROP est un centre indépendant et non partisan de chercheurs en sciences sociales résidant au Togo, en Afrique et hors du continent africain. Il a son siège social à Lomé au Togo et est actuellement administré par Hervé Akinocho assisté par une équipe dynamique de jeunes chercheurs. CROP a pour but de contribuer à l'élaboration des politiques publiques du continent africain par la provision d'information et de formations de qualité aux africains. En effet, CROP veut pallier le manque de ressources humaines et matérielles de qualité en Afrique sub-saharienne et spécifiquement dans le domaine de la recherche en sciences sociales.