Congo-Brazzaville: Baccalauréat technique - Quarante faux diplômes détectés

" Les candidats au baccalauréat technique et professionnel ayant déposé les faux diplômes ne se présenteront pas à la session de juin ", a indiqué, le 10 mai, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, lors du lancement des épreuves pratiques de l'Education physique et sportive (EPS) au lycée technique commercial, à Brazzaville.

La décision a été prise conformément aux textes de la direction des examens et concours, a indiqué Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, ajoutant que c'est ce que le ministère peut faire en des pareilles circonstances.

Au total, quarante candidats se sont inscrits au baccalauréat technique et professionnel avec des faux diplômes à la session de juin 2021-2022.

La descente du ministre dans les centres d'EPS lui a permis de se rendre compte du bon déroulement de l'examen. Les centres d'examen à Brazzaville comptent plus de huit cents candidats, répartis dans deux centres différents: au stade annexe et au lycée technique commercial. Les candidats seront évalués sur quatre disciplines : la course, le saut en longueur, le football et la gymnastique.

Sephora Mouanga, candidate à cet examen, a indiqué qu'elle se sent stressée car elle n'a jamais joué au football. " J'ai appris mon enchaînement par cœur mais ça me paraît aussi difficile d'affronter quelques disciplines que je n'ai pas apprises à l'école ", a-t-elle indiqué.