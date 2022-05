Cote d'Ivoire: FDFP - Le ministre N'Guessan Koffi appelle à des réformes " audacieuses " et " courageuses "

Le nouveau secrétaire général, Philippe N'Dri a pris fonction le vendredi 6 mai, en présence, en présence de deux membres du gouvernement.

Nommé le 13 avril 2022, Philippe N'Dri, nouveau Secrétaire général du Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp) a officiellement pris fonction, le vendredi 6 mai 2022, en présence de deux membres du gouvernement. A savoir, Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'Etat et Koffi N'Guessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

Le nouveau secrétaire général a reçu les dossiers de l'institution, des mains de Koné Kationan, secrétaire général par intérim depuis le 23 septembre 2021.

A l'occasion, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, tutelle technique du Fdfp, a instruit le nouveau secrétaire général, d'entreprendre des réformes " audacieuses " et " courageuses " au niveau du Fdfp.

" Le Fdfp est un Fonds. Qui dit Fonds se réfère à la mobilisation de financements pour des actions de haute portée sociale pour les populations. Dans ce sens, le nouveau secrétaire général aura pour tâches, entre autres, d'entreprendre des réformes audacieuses et courageuses, en vue de repositionner le Fdfp, comme outil de collecte des contributions financières des entreprises, conformément aux textes en vigueur ", a-t-il indiqué.

A cet effet, a-t-il recommandé, un travail statistique est à faire, en vue de disposer d'un fichier propre et de mobiliser les ressources nécessaires pour contribuer à assurer les formations dont les différents personnels des entreprises ont besoin pour construire leur compétitivité. Tout en précisant que le nouveau Secrétaire général a été retenu à la suite d'un appel à candidature, le ministre a tenu à féliciter l'équipe intérimaire sortante, composée de Mme Françoise Vallet-Coulibaly, présidente par intérim du Comité de gestion et Koné Kationan secrétaire général par intérim.

Dans le même sens, le ministre du Budget et du portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo a souligné que le Fdfp est un outil extrêmement important dans la vie de la Côte d'Ivoire.

Car, dira-t-il, la première richesse d'un pays ce sont ses hommes. " Je voudrais encourager le nouveau secrétaire général à aller le plus loin possible dans la mise en œuvre des réformes, à défricher les chantiers inscrits au chapitre des défis de l'institution, dont la digitalisation des prestations ", a-t-il insisté.

Pour sa part, le nouveau secrétaire général du Fdfp, (qui est un ancien de la maison), s'est engagé à améliorer la gouvernance de l'institution, son organisation et à remobiliser les ressources humaines. " Je mesure l'ampleur de la mission qui m'est confiée et m'engage à la remplir avec abnégation, responsabilité et humilité ", a-t-il affirmé. Avant d'ébaucher quelques pans de son programme.

" Il nous faudra reconstituer et améliorer la capacité d'intervention de l'institution, sans oublier la visibilité et la communication interne qu'externe. En outre, le chantier de l'actualisation du cadre juridique et institutionnel nous apparaît comme une priorité pour faire évoluer le statut du Fdfp vers une institution plus adaptée aux attentes de ses clients et partenaires ", a-t-il poursuivi. En somme, le nouveau secrétaire général du Fdfp entend également engager le Fdfp dans une dynamique d'actions, en tant que structure de développement et non en qualité de simple organe de redistribution des fonds générées par les taxes.