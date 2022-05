Cote d'Ivoire: Préservation de l'environnement - "L'initiative du Moyen Orient" et "l'initiative Arabie Saoudite" présentées à la COP 15

L'Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite Près la République de Côte d'Ivoire, S.E.M Abdullah Bin Hamad Alsobaiee, a convié, ce mardi 10 mai 2022, les Chefs des missions diplomatiques et Organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, à la présentation de deux initiatives, "Saudi Green Initiative" et "Green Middle East Initiative". Il s'agit précisément de " l'initiative du Moyen Orient " et " l'initiative Arabie Saoudite ". Portant sur la plantation de 40 milliards d'arbres, considéré comme le plus grand programme de reboisement au monde.

C'est SEM Osama Ibrahim Faqeeha, ministre adjoint au ministère saoudien de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 15e Conférence des parties (COP 15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), à Abidjan qui se tient à 9 au 20 mai 2022, qui a présenté les deux initiatives.

Le membre du gouvernement a expliqué que "Saudi Green Initiative" et "Green Middle East Initiative" ont pour but de mobiliser et de sensibiliser l'ensemble des habitants de la région aux enjeux de préservation de l'environnement. Et ce, à travers une coordination renforcée du Royaume avec ses partenaires régionaux et le lancement de plusieurs programmes concrets à l'horizon 2022. Programme portant sur les enjeux de santé publique et de qualité de vie mis en péril par le changement climatique. C'est d'ailleurs le 27 mars 2021 que Son Altesse royal le Prince héritier Mohammed bin Salman a officiellement présenté les deux initiatives "Saudi Green Initiative" et "Green Middle East Initiative".

Pour Son Altesse Royal le Prince Héritier le Royaume, en tant que premier producteur mondial du pétrole, est pleinement conscient de sa part de responsabilité. Et agira pour diriger la prochaine ère verte. " L'Arabie Saoudite, à travers l'Initiative verte, travaillera pour faire augmenter le couvert végétal, à travers la plantation de plus de 10 milliards d'arbres, faire réduire les émissions de carbone, lutter contre la pollution et la dégradation des terres et préserver la vie dans la mer ", promet le prince héritier.

A cet effet, plusieurs projets concrets ont ainsi été annoncés, notamment la plantation de dix milliards d'arbres dans le Royaume au cours des prochaines décennies, ce qui équivaut à la réhabilitation d'environ 40 millions d'hectares de terres dégradées. Ce qui correspondrait à une multiplication par douze de la couverture végétale actuelle. Ceci représente aussi une contribution du Royaume de plus de 4% à la réalisation des objectifs de l'initiative mondiale pour la limitation de la dégradation des terres et des habitats fongiques et 1% de l'objectif mondial de plantation de 1 000 milliards d'arbres.

Selon Son Altesse Royale Mohammed Bin Salman Bin Abdelaziz AL-SAUD, Prince Héritier, ces initiatives contribueront fortement à la réalisation des objectifs mondiaux. Et permettront de relever de nombreux défis environnementaux qui s'imposent à la région du Moyen-Orient. A noter que ce sont environ " 13 milliards de dollars qui sont drainés chaque année par les tempêtes de sable dans la région. "