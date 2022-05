Afrique: L'Economie Sociale et Solidaire - Un puissant outil de développement pour l'Afrique

La première conférence panafricaine sur l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) tenue en Côte d'Ivoire les 5 et 6 mai 2022, vient de s'achever avec une meilleure compréhension de l'ESS, de sa pertinence et de son potentiel pour l'Afrique.

Organisée conjointement par l'Organisation internationale du Travail (OIT) et la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) avec la participation de la Commission de l'Union Africaine (CUA), cette conférence visait à sensibiliser les mandants de l'Organisation ainsi que les représentants des institutions de l'ESS à ce concept.

Durant ces deux jours, la cinquantaine de participants - représentants de gouvernements, d'organisations de travailleurs, d'organisations d'employeurs, de réseaux continentaux africains de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) - ont échangé sur les développements récents de l'ESS en Afrique. En outre, les participants ont partagé des expériences nationales démontrant la contribution de l'ESS au travail décent et au développement durable et inclusif.

Intervenant au nom de la Directrice-générale adjointe et Directrice régionale pour l'Afrique de l'OIT, Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon, le Directeur Adjoint, M. Peter van Rooij, a, pour sa part, parlé de grande avancée sur le chemin du développement en Afrique avec l'ESS. " Se concentrer sur l'économie sociale et solidaire est important pour l'Afrique puisque l'ESS est inflexiblement corrélée à l'économie informelle qui soutient près de 83% de l'emploi en Afrique, " a affirmé M. Peter van Rooij.

Dans sa présentation du rapport de la Conférence internationale du travail, Le travail décent et l'économie sociale et solidaire, Mme. Simel Esim, responsable de l'Unité des coopératives à l'OIT, a noté que " la discussion générale sur le travail décent et l'économie sociale et solidaire qui aura lieu lors de la 110ème Conférence internationale du travail est la première fois que le sujet sera discuté à un niveau aussi élevé aux Nations Unies. " L'évènement à Grand-Bassam était également l'opportunité pour la CUA de présenter sa stratégie décennale (2023-2033) sur l'économie sociale et solidaire accompagné d'un plan de mise en œuvre à l'échelle du continent, visant à légitimer, soutenir et développer l'ESS dans les Communautés économiques régionales (CER) et les États membres ; dont la validation est prévue dans le courant de l'année 2022.

Selon M. Dossina Yeo, Directeur par intérim du Développement économique, de l'intégration et du commerce à la Commission de l'Union africaine, " La Commission de l'Union africaine est prête et déterminée à faire le plaidoyer nécessaire pour la mise en œuvre de la stratégie sur l'économie sociale et solidaire et son plan sur l'échelle du continent en collaboration avec tous les partenaires, notamment l'OIT, FES et les Communautés économiques régionales. "

Pour sa part, le Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale de la Côte d'Ivoire, M. Adama Kamara, a félicité l'initiative lors de la cérémonie d'ouverture. " Plus de 20 pays, dont cinq États africains, ont adopté une législation sur l'économie sociale et solidaire. Sur la base de ces textes juridiques et avec le soutien de l'OIT, nous, acteurs tripartites, devrions mener des réflexions en vue de renforcer le rôle de l'Économie Sociale et Solidaire pour faire progresser le travail décent et l'Agenda 2030 pour le développement durable. " a-t-il dit.

Pour la FES, les résultats de cette conférence sont à saluer surtout que son engagement s'est intensifié ces dernières années en raison de l'intérêt renouvelé de la Fondation pour l'économie informelle, où les organisations de l'ESS sont omniprésentes. " Je suis très heureux que notre collaboration avec l'OIT a permis d'organiser cette conférence qui donne l'opportunité aux délégués de réfléchir sur une meilleure réalisation du grand potentiel de l'économie sociale et solidaire, " a déclaré M. Felix Gerdes, Représentant Résident de la FES en Côte d'Ivoire.