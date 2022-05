Afrique: Forum Abussuan Africa-USA - Las Végas accueille les opérateurs culturels et économiques africains

Les acteurs économiques et culturels africains sont attendus du 30 septembre au 2 octobre dans l'état du Névada, au Etats-Unis.

Pour la troisième fois, les entreprises, opérateurs économiques et acteurs culturels africains se retrouveront à Las Végas dans l'État du Névada dans le cadre du forum international de coopération économique et culturelle Abussuan Africa-Usa expo 2022.

Une initiative du consulat honoraire de Côte d'Ivoire à Las Vegas qui a pour ambition de créer un pont économique et artistique entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. C'est le prestigieux hôtel-casino Orléan qui abritera ce nouveau rendez-vous du 30 septembre au 2 octobre 2022. Amoa Thomas Tano dit King Nat, vice consul honoraire de Côte d'Ivoire à Las Végas, par ailleurs promoteur du forum est à Abidjan pour mobiliser les acteurs économiques et culturels locaux, ainsi que ceux de plusieurs pays africains.

Il a effectué le déplacement en terre ivoirienne avec certains partenaires qui ont décidé de rejoindre le projet. Il s'agit notamment de la chambre internationale de commerce du Névada représentée par sa directrice Sheneka Gunn, et Pam Phan, présidente de la chambre de commerce vietnamienne aux Etats-Unis.

La délégation s'est récemment rendue dans nos locaux à Adjamé pour dévoiler les articulations ainsi que les innovations de cette édition. Défilé de mode, visite touristique, activités artistiques, diner gala et cérémonie de récompense, voici une liste non exhaustive des articulations de ce forums d'affaires international où sont attendus des centaines d'acteurs africains et du monde entier.

C'est depuis la capitale économique ivoirienne que les promoteurs du forum organisent leur stratégie de mobilisation des acteurs africains. Sur place, les contacts se multiplient avec les décideurs, institutions, et faitières d'hommes d'affaires pour assurer la participation ivoirienne à cette grande foire culturelle et économique.

Ce forum se propose, entre autres, de favoriser la rencontre entre les acteurs culturels, d'encourager la coopération internationale, et de créer des opportunités de collaboration et de partenariat gagnant-gagnant entre les deux continents.

L'idée est d'en faire un rendez-vous économique et culturel annuel d'envergure, à l'image du forum de Davos (Suisse) qui réunit de nombreux décideurs tous les ans. C'est la raison pour laquelle ce rendez-vous se tient au mois stratégique de septembre", a expliqué le promoteur Amoa Thomas Tano.

" Nous ainsi comptons capter le flux d'hommes d'affaires qui affluent vers New-York aux Nations-Unies à cette période ", ajoute-t-il. Non sans mentionner la résilience de ce forum qui a pu se tenir et donner des résultats satisfaisant en 2021, au cœur de la pandémie mondiale du Covid-19.