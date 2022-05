Cote d'Ivoire: Valorisation des femmes et célébration du mérite - Une vingtaine de fonctionnaires reçoivent des distinctions

Une vingtaine de femmes fonctionnaires issues de différentes administrations ont été distinguées dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai 2022, à Abidjan-Cocody. C'était à l'occasion du dîner-gala organisé par le Réseau des femmes fonctionnaires, épouses et mères (Rifem) dans le cadre de la deuxième journée du Fem (Femme, épouse et mère).

Au nombre de celles-ci figure Mme Emmanuelle Gnahon Manou épse N'Guessan désignée ambassadrice Fem 2022. Elle succède ainsi à Dr Camara Assétou qui a remporté cette plus haute distinction de Fem en 2017.

Des femmes considérées comme des pionnières et perçues par la jeune génération comme des modèles ont également reçu des trophées honorifiques. La plus représentative est la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, première femme à occuper ce département.

Ces prix à titre honorifique ont été également attribués à Kouassi Aimée Kendja, inspecteur divisionnaire à la direction générale des impôts, l'honorable Assi Assi, présidente du Réseau ivoirien des femmes administrateurs et au Professeur Zingbé Ackré Petrolline, enseignante-chercheure.

La marraine Madeleine Yao, conseillère technique au ministère de l'Economie et des Finances, a notamment insisté sur l'appropriation de Fem par le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en lui accordant une caution morale et institutionnelle.

Mme Pony née Loba Bethléeme, présidente du Rifem, a situé le bien-fondé de cette célébration des femmes fonctionnaires. " Les Prix Fem ont pour objet de célébrer et valoriser les mérites de la femme fonctionnaire et agent de l'Etat, promouvoir l'excellence, le leadership féminin dans l'administration publique ".

Elle n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à tous les services de l'administration qui ont facilité l'organisation de ces journées. Parmi eux, le ministère de l'Equipement et l'Entretien routier, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et la Couverture maladie universelle qui ont bénéficié de prix spéciaux pour leur engagement à la promotion du genre par la mise en place de cellules genre.

Il faut signaler que la prochaine édition des journées de Fem se tiendra en 2023.