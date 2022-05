Cote d'Ivoire: Cop 15 - L'initiative d'Abidjan, " un espoir puissant " selon Patrick Achi

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Jérôme Achi, a réitéré le mardi 10 mai 2022, la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire de faire de l'Initiative d'Abidjan - lancée la veille par le Chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, et dix de ses pairs de tous les continents - un outil décisif dans la réorientation des politiques de préservation des sols et de lutte contre l'avancée du désert dans le monde.

Au dire de Patrick Achi, ce changement de paradigmes dans cette lutte doit se faire dans ses aspects environnementaux, sociaux, économiques et humains. Cela, grâce à l'Initiative d'Abidjan qu'il a qualifiée " d'espoir puissant ".

Le chef du gouvernement ivoirien a expliqué qu'il s'agit d'abord de " l'espoir d'un combat plus efficace contre la désertification des zones arides de notre planète, où se trouvent certains des écosystèmes et des peuples les plus vulnérables, et dont la dégradation affecte 40% des habitants de notre planète ".

Selon le Premier ministre ivoirien, l'Initiative d'Abidjan, c'est également " l'espoir d'un combat victorieux pour la régénération de nos forêts dégradées, partie liée de cette désertification croissante ".

Pour Patrick Achi, l'Initiative d'Abidjan, c'est " l'espoir enfin d'un combat novateur pour développer une agriculture tout à la fois plus durable, productive et innovante, face aux enjeux écologiques et démographiques du continent... "