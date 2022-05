Afrique: Assemblées annuelles de la BAD 2022 - "La favorisation de la résilience climatique et une transition énergétique pour l'Afrique ", au cœur des débats

La 57e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement et la 48e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se tiendront à Accra, au Ghana, du 23 au 27 mai 2022.

Le thème de cette édition 2022 est : " Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique ". Les pays membres régionaux auront l'occasion de discuter de la nature du soutien attendu de la part des partenaires mondiaux au développement, ainsi que du coût estimé du renforcement de la résilience et d'une transition énergétique juste pour leurs économies.

Le thème des Assemblées annuelles s'aligne sur la 27e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27) prévue en Égypte en novembre prochain.

Ces assemblées, qui se dérouleront dans un format hybride, marquent un retour aux sessions en présentiel après les réunions organisées en visioconférence ces deux dernières années. Les sessions en présentiel, qui comprennent les réunions statutaires des gouverneurs de la Banque et les événements liés au savoir, auront lieu au Centre de conférence international d'Accra.

Malgré sa contribution négligeable, l'Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique. La température de surface du continent a déjà augmenté plus rapidement que la moyenne mondiale.

De même, plus de 600 millions d'Africains, dont la plupart dans les zones rurales, n'ont pas accès à l'électricité et 900 millions n'ont pas accès à des installations de cuisson propre. En outre, quatre Africains sur cinq cuisinent à l'aide de biomasse solide, ce qui entraîne environ 600 000 décès par an dus à la pollution atmosphérique domestique qui s'ajoute au défi de la déforestation.

Faut-il le rappeler, les Assemblées annuelles sont l'événement le plus important du Groupe de la Banque africaine de développement. Elles réunissent environ 3 000 délégués et participants chaque année. Elles permettent à l'institution de faire le point, avec ses actionnaires, sur les progrès réalisés. Elles constituent un forum unique d'échange sur des questions clés concernant le développement de l'Afrique pour les représentants des gouvernements, des entreprises, de la société civile, des groupes de réflexion, des universités et des médias.