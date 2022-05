Congo-Kinshasa: Goma - 72 femmes et jeunes filles formées en informatique et entrepreneuriat pour leur autonomisation

Cinquante-deux femmes et filles ont été formées en informatique et en entrepreneuriat pour leur autonomisation. Elles ont reçu leurs brevets le mardi 10 mai à Goma (Nord-Kivu).

La formation a duré plus de 10 mois et a été assurée par le Collectif Alpha Ujuvi en collaboration avec l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), et l'Organisation 4-W.

Hortense Ishimwa, directrice du programme, a indiqué que 20 modules de formation ont été suivis soigneusement pour l'apprentissage de ces femmes.

" Ce centre s'inscrit dans le domaine de l'éducation et de relèvement communautaire. Nous avons déjà formé 72 femmes dont 20 pour la première promotion et 52 pour la deuxième phase du projet. Le centre s'occupe essentiellement des programmes de formation de compétence informatique et entrepreneurial des femmes, des filles (... ). L'objectif c'est de promouvoir l'autonomisation socio-économique des femmes en passant par la formation en informatique et en entreprenariat pour leur faciliter d'avoir un accès à l'emploi et à des opportunités entrepreneuriales. Les aider à intégrer le marché de l'emploi et à créer leurs petites entreprises à travers les activités génératrices de revenu ", a expliqué Hortense Ishimwa.

Elle ajoute :

" A part la formation, nous faisons l'accompagnement psycho-social, la réinsertion socio-économique. Elles reçoivent aussi un prix qui leur facilite de créer leurs petites entreprises pour les intégrer dans la société ".