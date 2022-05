Sénégal: Incidents Ndiambour-Jaraaf - La FSF condamne et promet de situer rapidement les responsabilités

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a condamné mardi les incidents survenus, dimanche dernier, lors de la rencontre ASAC Ndiambour-Jaraaf comptant pour la 21ème journée du championnat professionnel, promettant d'être aux côtés de la Ligue Professionnelle pour situer rapidement les responsabilités.

Dimanche, au stade Alboury-Ndiaye de Louga, de "graves débordements" ont éclaté dans les tribunes, explique la FSF, dans une lettre à l'intention des ligues, des clubs et acteurs du football.

Elle indique que l'arbitre du match a été blessé, après avoir été "lâchement attaqué à coups de pierre", tandis que l'entraineur de l'équipe du Jaraaf a été "violemment agressé physiquement à la mi-temps par un membre du camp adverse".

A la fin du match, poursuit la même source, les officiels et les membres de l'équipe visiteuse, menacés par une foule de supporters armés de pierres, n'ont dû leur salut qu'à l'intervention des forces de police qui les ont exfiltrés du stade, plus d'une heure après le coup de sifflet final.

Dans son courrier, la FSF "condamne fermement" de tels agissements qui sont aux antipodes des principes de sportivité et de fair-play.

Elle s'engage à mettre en œuvre tous les "moyens légaux, statutaires et réglementaires, pour bannir cette violence et ce chauvinisme exacerbés de dirigeants, acteurs et supporters qui mettent l'enjeu de la victoire par tous les moyens au-dessus de tous les principes et valeurs du sport".

Elle prône le niveau de tolérance "zéro" face à ces comportements et exhorte tous ses démembrements, particulièrement la Ligue professionnelle et la commission de discipline compétente à prendre toutes les mesures préventives et répressives idoines.

Elle précise qu'il s'agit de faire en sorte qu'en cette fin de saison, les compétitions puissent se dérouler dans de bonnes conditions d'organisation et de sécurité dans un esprit empreint de sportivité.

La FSF souligne qu'elle veillera aux côtés de la Ligue professionnelle à ce que les "responsabilités soient rapidement situées à partir des rapports des officiels du match Ndiambour-Jaraaf et que des sanctions exemplaires et dissuasives soient prises contre les fautifs".

"La FSF rappelle enfin aux clubs et à tous les acteurs que tout manquement aux règles disciplinaires édictées les expose à de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension de stade, le retrait de points, la rétrogradation voire la radiation ou l'exclusion de toutes les compétitions organisées par la FSF sur toute l'étendue du territoire national", ajoute la même source.

Le Jaraaf de Dakar a déclaré, lundi, dans un communiqué, "se réserver tous les droits de saisir l'autorité compétente pour réparer le préjudice physique et moral subi par son entraîneur", qui a été "victime d'une agression" lors du match contre le Ndiambour de Louga, dimanche.

Le club de Ligue 1 réclame "une sanction sévère contre les auteurs de cette agression", sans toutefois préciser s'il va ester en justice ou saisir une instance de discipline sportive.