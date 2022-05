Maroc: Les relations de coopération distinguées entre le Maroc et la Guinée Conakry mises en avant à Marrakech

Marrakech — Les relations d'amitié et de coopération distinguées entre le Maroc et la Guinée Conakry ont été mises en exergue lors d'un entretien, mardi à Marrakech, entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, M. Morissanda Kouyate.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens, le ministre guinéen des Affaires étrangères a rappelé la profondeur des relations entre les deux pays, rappelant le rôle de premier plan incarné par le Maroc dans la transition de la Guinée et sa préoccupation permanente quant au bien-être des Guinéens.

"Le président de la transition m'a chargé de réitérer à S.M. le Roi Mohammed VI et au peuple marocain la gratitude de la Guinée envers le Maroc, qui a toujours soutenu la Guinée", a fait savoir le Chef de la diplomatie guinéenne, relevant que le Maroc a été le premier pays à coordonner avec les nouvelles autorités guinéennes et se préoccuper de la Guinée et des Guinéens.

"Le Maroc s'engage toujours aux côtés de la Guinée et des Guinéens", s-t-il félicité, précisant que le Comité national pour le rassemblement et le développement de la Guinée salue cet engagement crédible du Maroc pour éviter toute dérive dans son pays.

Il a invité les hommes d'affaires marocains à explorer les opportunités d'investissement dans son pays, rappelant que les points de vues entre les deux pays convergent sur nombre de dossiers et de questions.