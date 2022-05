Togo: " IQUALIFE 2 " de l'ADRA Togo lancé pour changer le quotidien des Populations de 25 villages du Sud Togo

Investie aux côtés des autorités togolaises pour le bien-être des populations, depuis plusieurs années, déjà, l'Agence Adventiste d'Aide et de Développement (ADRA) a fait à nouveau parler son cœur ce Mardi 10 Mai 2022, par le lancement officiel d'un nouveau programme en faveur des couches vulnérables de la région maritime du Togo. Dénommé IQUALIFE 2, ce nouveau programme a été lancé à Tsévié et sera déployé dans 25 villages des préfectures de l'Avé, Bas Mono, Lacs, Vo, Yoto... et Zio.

Des différentes interventions qui ont meublé cette cérémonie de lancement qui a connu la présence d'autorités locales mais également de leaders d'opinion des préfectures concernées, il s'agira à travers ce programme qui s'étale sur 5 ans (2022-2026) de " développer une résilience des populations bénéficiaires en utilisant les ressources disponibles de façon efficace et efficiente ".

Des mots de circonstance de la Ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, Adjovi Lolonyo Apedoh-Anakoma, livrés par sa Représentante, la Directrice régionale de l'Action sociale, les conditions de vie des populations s'étant encore aggravées par la Covid-19, le programme IQUALIFE 2 d'ADRA Togo est donc le bienvenu pour faire des bénéficiaires, des vrais acteurs de développement.

Une espérance pleinement partagée par le Directeur national de l'ADRA Togo, Kenn Agard, d'après qui, leur engagement à travers ce programme pour les 5 prochaines années, a pour but " d'aider tout le monde à vivre de la meilleure manière que Dieu l'a souhaité ". Ceci ne pouvant être effectif sans l'apport des uns et des autres, il a invité les participants à la cérémonie de lancement, " à apporter leur petite contribution pour la sensibilisation dans les communautés ". Et de marteler, " nous voulons impliquer tout le monde dans les prises de décision ".

Dans une présentation du programme faite par le Coordonnateur, Adovi Komlan Buaben, il s'agit d'un " programme d'Appui à l'amélioration de la qualité de la vie des populations rurales de la région maritime " qui devra coûter sur les cinq années de son exécution et après évaluation des besoins des populations bénéficiaires (milliers de Togolais), 326.220.962 de F cfa. Il prendra en compte des activités génératrices de revenus de ces dernières mais également leurs problèmes de Santé et d'Education (Alphabétisation). Il a cité entre autres partenaires stratégiques au projet, les ministères, préfectures, mairies et biens d'autres.

A noter qu'avant " IQUALIFE 2 ", ce fut " IQUALIFE 1 " qui a été développé toujours par ADRA Togo et qui a permis à cette agence de se porter aux côtés des populations togolaises dans leurs diverses difficultés quotidiennes.

On ne peut dès lors souhaiter qu'une bonne implémentation à ce nouveau programme, situé par plus d'uns dans la droite ligne de la feuille de route gouvernementale, et qui ne sera que d'un apport considérable à l'amélioration des conditions de vie des populations du Sud Togo.