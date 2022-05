Cote d'Ivoire: COP15/Souleymane Diarrassouba - "Le secteur privé doit avoir une bonne connaissance de tous ces fonds verts"

Comment le secteur privé peut contribuer à trouver des solutions aux problématiques posées à cette Cop15 ?

Des fonds existent pour la préservation de l'environnement et l'amélioration de la productivité agricole. Nous sommes dans un contexte où la problématique de la protection de l'environnement se pose, avec à côté celle de la souveraineté alimentaire. Comment nous pouvons allier ces deux défis tout en impliquant fortement le secteur privé, parce qu'il faut bien continuer de nourrir les populations en développant les techniques agricoles les plus efficientes possibles, et qui protègent et renouvellent la terre. Et dans cet écosystème, il y a d'énormes financements qui existent. Cette conférence est l'occasion pour le secteur privé ivoirien d'interagir avec toutes les structures nationales, régionales et internationales présentes. Afin de capter ces fonds qu'il faut pour pouvoir relancer durablement nos productions agricoles de sorte qu'elles puissent couvrir les besoins croissants tout en préservant nos terres.

Le défi de la préservation de la ressource terre ne doit donc pas être vue comme accessoire...

Tout à fait. Les problématiques concernant la détérioration de l'environnement ou la protection de nos terres ne doivent pas être perçues comme une vue de l'esprit. C'est une réalité que nous devons tous regarder en face. C'est un patrimoine qu'il faut préserver en mettant en œuvre toutes les techniques efficaces à l'effet que cette production agricole, qu'il s'agisse de cultures vivrières ou de rente, puisse se faire tout en préservant nos terres pour les générations actuelles et celles à venir.

Quelles sont les initiatives du gouvernement en la matière ?

Dans le cadre des accords internationaux, la Côte d'Ivoire a pris plusieurs engagements. Il y a par exemple la limitation des émissions des gaz à effet serre, l'agriculture zéro déforestation adoptée en 2014 et aujourd'hui l'Initiative d'Abidjan lancée par le Chef de l'Etat à l'occasion de cette conférence. Cette initiative permettra de coaliser pour les prochaines années les secteurs public et privé en matière de protection de l'environnement, de préservation de nos forêts, de nos terres et d'augmentation des productions agricoles afin que nous puissions nourrir convenablement nos populations.

Que devrait obtenir le secteur privé ivoirien à l'issue de ce forum d'affaires ?

Nous souhaitons capter le maximum de financement pour notre secteur privé d'ici la fin de ce forum. Et ce, pour l'aider à améliorer sa productivité en adoptant les techniques permettant d'exploiter la terre sans la détruire. Nos hommes d'affaires doivent avoir une bonne connaissance de tous ces fonds verts et savoir comment y accéder. Vous savez, investir dans la terre a un impact multiplicateur sur le Pib des pays. Ce forum est donc une fenêtre qui est ouverte au secteur privé pour saisir toutes les facilités offertes par la finance verte.