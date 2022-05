Cote d'Ivoire: Développement économique et protection du climat - L'Allemagne s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a reçu en audience le mardi 10 mai 2022, à son cabinet à Abidjan-Plateau, le Secrétaire d'État auprès de la ministre Fédérale allemande de la Coopération économique et du Développement, Jochen Flasbarth.

Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 15e session de la Conférence des parties (Cop15), de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (Unccd), le Secrétaire d'Etat allemand a tenu à partager avec le gouvernement ivoirien les ambitions de son pays dans l'accompagnement de la Côte d'Ivoire en matière de développement économique et protection du climat.

Les deux personnalités du monde économique ont échangé sur l'orientation et les priorités futures de la coopération entre les deux Etats, en vue d'aider la Côte d'Ivoire à relever les nouveaux défis mondiaux et atteindre une véritable émergence économique.

A cet effet, Jochen Flasbarth a confirmé l'ambition de son gouvernement, celle d'approfondir les relations étroites entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Il a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance aux dirigeants du pays hôte de la Cop 15 pour le choix porté sur le développement de la bonne gouvernance, l'accélération de la lutte contre la corruption et l'accompagnement constant du secteur privé, en particulier les Petites et moyennes entreprises (Pme).

Aussi s'est-il réjoui des perspectives d'emplois pour les jeunes et une augmentation substantielle de leurs revenus.

Il a, pour finir, réaffirmé l'engagement du Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Bmz) en tant que ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, de poursuivre son étroite coopération et soutenir le gouvernement ivoirien dans la protection du climat et de la biodiversité, ainsi que la formation professionnelle et la création d'emplois, dans le sens d'une transition juste.