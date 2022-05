Sénégal: " Actes de terrorisme " contre le TER - Le procureur de la République active la Section de Recherches

Qualifiant la section de câbles du réseau du Train express régional (Ter) de faits " susceptibles d'être qualifiés d'actes de terrorisme ", le Procureur de la République a donné des instructions à la Section de recherches de la Gendarmerie pour mener des investigations et faire la lumière sur cette histoire.

Réagissant à la section de câbles de signalisation sur le réseau du Train express régional (Ter), lundi dernier, le procureur de la République, Maham Diallo, a indiqué que ces actes sont d'une " d'une gravité extrême ". Près de soixante mètres de câbles ont été sectionnés à hauteur de la forêt de Mbao et emportés par des malfaiteurs, lundi dernier. Ce qui a entraîné un ralentissement du trafic, avant que la situation ne revienne à la normale le même jour. Pour le Parquet, ces actes sont " susceptibles d'être qualifiés d'actes de terrorisme, de destructions, dégradations et dommages criminels de véhicules de toutes sortes visés par les articles 279-1, 407 et suivants du Code pénal outre qu'ils menacent la liberté de circulation des populations ", parce que " mettant en danger la sécurité et la vie des usagers ainsi que l'outil de transport et les installations techniques ".

Selon M. Diallo, " les constatations matérielles ont permis par ailleurs de retrouver sur les lieux et de mettre sous scellé des scies à métaux et un coupe-coupe qui ont probablement servi à la commission des faits ". A ce titre, le maître des poursuites dit avoir donné " des instructions à la Section de recherches de la Gendarmerie de mener toutes les investigations utiles afin d'élucider toutes les circonstances de ce méfait, d'en rassembler les preuves et d'identifier le ou les auteurs ".

Mieux, rassure le procureur de la République, " au regard de la gravité des faits, l'enquête sera traitée avec toute la diligence requise et la loi sera rigoureusement appliquée à l'encontre de toute personne impliquée d'une manière ou d'une autre ".

Il a par ailleurs fait savoir que ces faits sont loin d'être un cas isolé car, dit, " depuis un certain temps, des actes de dégradation, de prévarication et d'incivisme sont constatés de manière récurrente sur le tronçon du Train express régional ". Le Directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix), Mountaga Sy, avait, quant à lui, annoncé une plainte contre X. " C'est un acte de sabotage, de vandalisme, un acte criminel et de l'incivisme ", avait déploré M. Sy. Ainsi, 15 000 usagers du Ter devant se rendre au travail ont souffert de cet incident grave, ajoutait-il.