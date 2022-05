Afrique: Bientôt une Ligue de football professionnel au Togo

Le football togolais dans une nouvelle ère. Vendredi 6 mai, lors d'une Assemblée générale ordinaire, les membres de la FTF (Fédération togolaise de football) ont donné quitus à l'instance pour la poursuite du processus de mise en place de la ligue de football professionnel du Togo (LFPT).

" La majorité des membres et acteurs présents à ce congrès ont répondu favorable à la majorité des voix 47/51 à l'adoption et la validation des textes de la professionnalisation du football ", lit-on dans une communication officielle de la FTF. A l'issue de cette assise, trois (3) textes ont été adopté : le projet de statuts de la Ligue de Football Professionnel ; le projet de convention entre la FTF et la LFPT et les critères de participation à la ligue de football professionnel.

Les statuts de la ligue du football professionnel du Togo (LFPT) décrivent de façon générale la personnalité morale de la ligue, son mode de fonctionnement, ses organes, ses membres et leurs droits et devoirs ainsi que ses sources de financement. La convention cadre entre la FTF et la LFPT précise les conditions dans lesquelles les deux structures vont collaborer, les limites de la délégation de pouvoir et les modalités de règlement des éventuels conflits. Le dernier texte adopté fixe les conditions à remplir par tout club aspirant à être membre de la future LFPT.

Les championnats professionnels devraient débuter à partir de la saison 2023-2024. Ils concerneront la première et la deuxième division et la ligue se chargera de leur organisation, tandis que la fédération organisera la troisième division, les Ligues et districts sans oublier le football féminin et celui des jeunes.

Par ailleurs, lors de cette Assemblée générale, l'admission de l'Association Sportive des Anciens Footballeurs du Togo en tant que membre actif de la Fédération Togolaise de Football conformément à l'article 13 des Statuts est effective. " L'affiliation à la FTF de l'ASSAFT s'est faite par vote : 42 des 50 délégués présents au moment du vote ont donné leur quitus ", indique la FTF.