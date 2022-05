Cote d'Ivoire: CCDOC débarque en Côte d'Ivoire et se projette en Érythrée.

Un grand coup de maître pour les dirigeants de COLOMBE GROUPE. Pour son implantation à Abidjan, le CCDOC a bénéficié du partenariat du Genesis Holding, une société Ivoirienne, d'AIG Ghana et Suisse, de Geostatis(Suisse) partenaire technique. On a mis les petits plats dans les grands pour les besoins du lancement de CCDOC dans la capitale ivoirienne.

Parti de rien en 2018, CCDOC est devenu en l'espace de quelques années une référence en matière de cyber sécurité et de cyberdéfense en Afrique avec une certification européenne.

Installé au Sénégal où le CCDOC a lancé ses premiers pas en 2018 avec un chiffre d'affaires de OF, le CCDOC selon le PDG du groupe, Djiby Chimène Gueye a engrangé un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards de FCFA au deuxième semestre de l'année 2022. Et les nouvelles sont bonnes, puisque le CCDOC bénéficie également d'un financement de 120 millions de dollars de l'avis de Monsieur Pape Gora Gueye, le directeur CCDOC- Sénégal.

La cérémonie de présentation de cette structure dans la capitale économique ivoirienne(Abidjan) a drainé du monde au nombre desquels des représentants des ministères de la Justice, du Commerce et des Sports. CCDOC bénéficie du partenariat du Genesis Holding, une société Ivoirienne, d'AIG Ghana et Suisse, de Geostatis(Suisse) partenaire technique pour mener l'offensive sur la lagune Ébrié.

Initié par de jeunes sénégalais aux dents longues, le CCDOC qui permet aux banques de s'interconnecter à travers les cartes visas, masters cards et America Express monte en puissance dans le cercle restreint de la cyberdefense à travers l'expérience réussie au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar dont le Secrétaire Général, le Colonel Babacar Sedikh Diouf a fait le déplacement d'Abidjan pour parler de l'expérience de la Haute Autorité du Sénégal avec le CCDOC.

Modèle de Partenariat dynamique et Cap sur l'Afrique de l'Est

Le Colonel Babacar Sedikh Diouf a très tôt cru au CCDOC parce que dit-il: " il a décelé en eux le triptyque Innovation, engagement et les grandes perspectives que les aéroports du Sénégal pouvaient tirer du partenariat avec le CCDOC notamment par la reconnaissance faciale très redoutée des terroristes et autres ".

Quant au partenaire ivoirien, Monsieur Charles Kié, PDG de Genesis Holding, une icône du monde de la finance africaine, il affirme que " l'idée du partenariat avec le CCDOC-Côte d'ivoire est partie d'une discussion " banale " sur des investissements qu'il envisageait de faire dans le secteur et la question c'est de trouver une entreprise qui pourrait aider Genedis Holding pour le service i-data ". Et c'est ainsi dira-t-il, qu'il a entendu parler de " Colombe " parce que pour lui l'idée première c'est d'aller vers des partenaires en Europe, aux Amériques ou en Asie.

Pour lui, ce partenariat avec le CCDOC est une grande victoire pour l'Afrique parce qu'il s'agit de voir ce que les Africains dans l'union peuvent faire ensemble. Toute chose que renchérit Djiby Chimène Gueye qui veut faire du CCDOC une référence en matière de cybersécurite et de cyberdéfense en Afrique de l'ouest, mais partant de toute l'Afrique. D'ailleurs, après Abidjan le CCDOC va s'installer très prochainement en Afrique de l'Est plus précisément en Érythrée.