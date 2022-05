Egypte: Mohamed Salah a baissé de régime après la CAN, les chiffres

Mohamed Salah ne tourne plus à plein régime avec Liverpool, depuis qu'il est rentré de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021 en février dernier. Les chiffres portent à croire qu'il est plus faillible, après avoir perdu la finale du tournoi et manqué ensuite le rêve de disputer la Coupe du monde 2022.

La qualité de Salah devant les buts depuis son retour de la CAN a fait l'objet de nombreuses discussions. Avec des chiffres de This Is Anfield, nous avons pu constater l'avant et l'après du tournoi africain de l'attaquant de 29 ans.

Selon le site web anglais, l'Egyptien a totalisé 5106 minutes en 60 matchs entre son club et l'équipe nationale (avant le succès 1-2 de mardi soir contre Aston Villa). Au cours de cette période, il a marqué un total de 32 buts et a délivré 19 passes décisives.

Avant et après la CAN, voici comment se comparent les chiffres de Salah

Avant la CAN :

Matchs : 26 (2252 minutes)

Buts : 23

Buts par match : 0,88

Passes : 9

Passes par match : 0,35

Après la CAN :

Matchs : 21 (1 503 minutes)

Buts : 7

Buts par match : 0,33

Passes : 6

Passes par match : 0,28